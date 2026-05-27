Materiał Partnera: Grupa Żabka

Jak poinformowała w połowie maja Grupa Żabka, utrzymuje ona najwyższy rating MSCI ESG na poziomie AAA, potwierdzając najwyższe standardy zarządzania czynnikami pozafinansowymi – ESG. Grupa utrzymała najwyższą ocenę MSCI ESG AAA (potrójne A) w międzynarodowym przeglądzie agencji ratingowej MSCI, potwierdzając tym samym swoją silną pozycję wśród globalnych liderów w zakresie zarządzania aspektami środowiskowymi, społecznymi oraz ładu korporacyjnego. Wynik ten plasuje Grupę w 8% najlepiej ocenianych spółek w branży handlowej w skali globalnej.

O ESG na IMPACT 2026 W POZNANIU

O praktycznym podejściu do ESG w codziennej, bieżącej działalności Grupy Żabka dyskutowano podczas tegorocznej edycji IMPACT-u w Poznaniu. Eksperci wskazali, jak w praktyce wygląda odpowiedzialny biznes i jak reprezentowana przez nich firma stara się łączyć wygodę codziennych wyborów klientów z troską o otoczenie. – Każdego dnia w ramach naszego ekosystemu convenience realizujemy ponad 4,3 mln transakcji. To pokazuje, że decyzje podejmowane przez nas w tematach związanych z ESG, np. oferta rozwiązań żywieniowych, mają wymierny wpływ na klientów i otoczenie. Chcemy zwiększać wygodę klientów, ale robić to w sposób świadomy i odpowiedzialny. Dlatego ESG jest dla nas ważnym elementem strategii wzrostu – mówił Rafał Rudzki, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju. Podkreślił też, że działalność Grupy Żabka ma również znaczący wymiar gospodarczy.

– Skala naszej działalności przekłada się na realną wartość dla gospodarek Polski, Rumunii i Luksemburga. W ubiegłym roku zapewniliśmy m.in. 71 300 miejsc pracy, a łączna wartość dodana wytworzona przez Grupę Żabka i jej partnerów biznesowych w gospodarce w 2025 r. w całym łańcuchu wartości wyniosła 13,8 mld złotych – wskazał Rudzki.

Foto: Grupa Żabka

Wpływ na klientów

Podczas dyskusji zastanawiano się, czy i na ile działania z zakresu ESG wpływają na decyzje zakupowe klientów. Jak wynika z doświadczeń Grupy Żabka, ten wpływ jest i to zauważalny.

– W 2025 r. wartość sprzedaży produktów wpisujących się w definicję programu dobre żywienie wyniosła 2,1 mld zł i oznacza to wzrost o ponad 17 proc. r/r. Klienci szukają wartościowych produktów bez konserwantów i barwników, z oznaczeniem „Porcja dobrego!”. W ubiegłym roku wprowadziliśmy do naszego asortymentu ponad 140 takich produktów, a w roku bieżącym już ponad 40. Będziemy nadal rozbudowywać ofertę w tym obszarze – mówił Jakub Malec, Group Sustainable Food Systems Manager.

Zwrócił również uwagę na działania związane z niemarnowaniem żywności.

– W tym obszarze koncentrujemy się na dwóch kierunkach: operacjach własnych, obejmujących m.in. logistykę i transport oraz rozwiązaniach wdrażanych bezpośrednio w sklepach. W 2025 r. Żabka Polska ograniczyła skalę strat żywności o 24,9 proc. względem 2020 r., a 87 proc. niesprzedanej żywności w operacjach własnych zostało zagospodarowane w pożyteczny sposób – tłumaczył Malec. Jak dodał, było to możliwe m.in. dzięki lepszemu planowaniu zapasów, usprawnieniom logistycznym oraz współpracy z bankami żywności i innymi organizacjami pożytku publicznego.

Z kolei Joanna Kasowska, Climate & Quality Protection Director w Grupie Żabka, podkreślała, że działania proklimatyczne oznaczają nie tylko ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, ale także tworzenie rozwiązań przyjaznych ludziom i lokalnym społecznościom.

– Nasza zielona agenda obejmuje kilka kluczowych obszarów: gospodarkę obiegu zamkniętego, dekarbonizację, bioróżnorodność oraz wpływ w łańcuchu dostaw. W przypadku produktów dostępnych w naszych sklepach konsekwentnie pracujemy nad tym, aby ich wpływ na środowisko był jak najmniejszy. Dotyczy to także opakowań, w tym ograniczania ilości surowców potrzebnych do ich wytworzenia – mówiła Joanna Kasowska. W 2025 r. Żabce udało się ograniczyć udział plastiku pierwotnego w opakowaniach marek własnych o trochę ponad 36 proc., a ponad 98 proc. tych opakowań nadaje się do recyklingu. Firma pracuje również nad zmniejszeniem zużycia energii. W ubiegłym roku zielona energia odpowiadała za 95 proc. zużycia energii elektrycznej w działalności własnej Żabka Polska oraz za 41 proc. zużycia energii w działalności franczyzobiorców.

Foto: Grupa Żabka

Kasowska zwróciła uwagę, że mimo braku formalnego obowiązku dla sieci małych sklepów, Grupa Żabka zdecydowała się dobrowolnie przystąpić do powszechnego systemu kaucyjnego.

– Staliśmy się blisko 12 tys. miejsc zbiórki. Niemal w każdym naszym sklepie można oddać butelkę objętą systemem kaucyjnym. Efekt to 11 mln zebranych opakowań w 2025 r. i już ok. 70 mln w tym roku. Modelowanie rozwiązań z zakresu ESG polega na ich skalowaniu, ale także na tworzeniu ułatwień dla klientów – podkreślała Joanna Kasowska.

ESG jako integralna część biznesu

Jak przekonywali przedstawiciele Grupy Żabka, choć część firm traktuje raportowanie i działania ESG przede wszystkim jako kolejny wymóg regulacyjny, w przypadku Żabki jest ono elementem zarządzania biznesem. Raportowanie i działalność ESG są integralną częścią naszej strategii i codziennych działań. Do danych ESG podchodzimy jak do danych zarządczych. Traktujemy je przede wszystkim jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji biznesowych, zarządzanie wpływem organizacji oraz budowanie długofalowej wartości firmy. Dane niefinansowe mają dziś bardzo konkretne znaczenie operacyjne i strategiczne – mówiła Katarzyna Średzińska, Dyrektorka ds. Raportowania ESG w Grupie Żabka.

Foto: Grupa Żabka

Firma przykłada dużą wagę do jakości tych danych, choć ich zbieranie jest procesem złożonym i czasochłonnym. Grupa Żabka dobrowolnie raportuje oraz weryfikuje dane w zakresie zrównoważonego rozwoju stosując standardy unijne w tym zakresie. Nie podchodzimy do raportowania wyłącznie jako do obowiązku regulacyjnego – zapewniała Średzińska. – Takie podejście przekłada się również na relacje z partnerami biznesowymi. Jak wskazała, prawie 92 proc. partnerów firmy potwierdziło znajomość standardów działania określonych w Kodeksie Postępowania. Aż 15 z 19 kluczowych wskaźników ESG zostało zrealizowanych powyżej założonych poziomów ambicji. Cele ESG realizujemy więc z nadwyżką – dodała Średzińska. Transparentność i wiarygodność danych stają się dziś jednym z fundamentów nowoczesnego biznesu, w tym także działalności Grupy Żabka.

Materiał Partnera: Grupa Żabka