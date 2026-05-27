Procedura nominacyjna znajduje się już w ostatniej fazie formalnej. Oficjalne dokumenty powołujące Ryszarda Petru na stanowisko wiceministra rozwoju trafiły do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i oczekują obecnie na podpis premiera Donalda Tuska. Nominacja może zostać sfinalizowana już w przyszłym tygodniu.

Reklama Reklama

Sam Petru jeszcze kilka dni temu w wywiadzie dla RMF FM dystansował się od medialnych rewelacji, choć nie ukrywał, że rozmowy koalicyjne dotyczące obsady stanowisk trwają.

– Rozmawiamy o tym. Ważne jest to, żeby wykorzystać potencjał, jaki istnieje w poszczególnych posłach czy członkach koalicji. Nie będę zdradzał kuluarów rozmów. Są rozmowy i trochę za długo trwają – komentował.

- Chcę mieć wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób. Jestem szefem sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji i nie narzekam, natomiast bez wątpienia każdy z nas (...) mógłby zrobić więcej, ale również w ramach swoich obowiązków, które dzisiaj realizuje. Stanowiska są ważne, jak długo mogą się przełożyć na realny wpływ na rzeczywistość – podkreślał Petru.

Rosnące znaczenie klubu Centrum w koalicji Donalda Tuska

Nominacja dla Ryszarda Petru to niejedyny sukces Centrum w ostatnich dniach. W tym tygodniu stanowisko wiceszefowej Resortu Sportu i Turystyki objęła inna przedstawicielka tego ugrupowania, posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska.