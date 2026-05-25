W piątek Federalna Agencja Zarządzania Majątkiem Państwowym (Rosimuszcziestwo) ogłosiła wybór menedżera, który zajmie się sprzedażą 23,76 proc. akcji Aerofłotu – narodowego przewoźnika lotniczego obsługującego ponad 50 milionów pasażerów rocznie – poinformowały rosyjskie media.

Ile pieniędzy przyniesie sprzedaż Aerofłotu?

Oznacza to, że jedna trzecia państwowych akcji Aerofłotu (Kreml ma 73,8 proc. akcji przewoźnika) jest wystawiona na sprzedaż. Według Rosimuszcziestwa, akcje te mają zostać sprzedane na moskiewskiej giełdzie, gdzie notowanych jest już 25 proc. akcji spółki. Pozostałe 1,2 proc. należy do samego Aerofłotu. Zarząd posiada kolejne 0,0001 proc.

Według obliczeń „The Moscow Times” opartych na danych z giełdy moskiewskiej, państwo mogłoby uzyskać ze sprzedaży 45 mld rubli (2,28 mld zł). Całkowita kapitalizacja rynkowa Aerofłotu na zamknięciu sesji 22 maja wyniosła 187 mld rubli, czyli 2,6 mld dol.

Dochody z prywatyzacji trafią do budżetu federalnego, który w tym roku już ma deficyt w wysokości 5,8 biliona rubli. Oznacza to, że pod koniec kwietnia faktyczna dziura w finansach Rosji była już ponad 1,5 raza większa niż planowano.

Spadają pozasurowcowe dochody Rosji

W nadchodzących dwóch miesiącach budżet ma otrzymywać zwiększone dochody z rosnących cen ropy naftowej – do 1 bln rubli (50 mld zł) miesięcznie. To jednak może się szybko skończyć, wraz z odblokowaniem Cieśniny Ormuz. Prawdziwym bólem głowy zdominowanego przez wydatki wojenne rosyjskiego budżetu, są coraz niższe wpływy podatkowe od sektorów gospodarki niezwiązanych z surowcami.

W maju rząd rosyjski obniżył prognozę wzrostu PKB na bieżący rok o jedną trzecią, do 0,4 proc. Wielu niezależnych ekonomistów podkreśla, że na koniec roku gospodarka Rosji w ogóle nie wzrośnie. Według ekonomisty Dmitrija Polewoja oznacza to potężne zmniejszenie wpływów i niedobór dochodów z działalności innej niż eksport ropy i gazu.

Do 2027 r., według jego obliczeń, z powodu spowolnienia wzrostu gospodarczego, budżet może być niższy o 1,3-1,8 biliona rubli w porównaniu z planowaną kwotą. Oznacza to, że przy założeniu niezmienności innych czynników, rząd będzie zmuszony albo ograniczyć wydatki, co już się dzieje na dużą skalę, albo szukać dodatkowych źródeł dochodu, aby starczyło na trwającą piąty rok agresję.