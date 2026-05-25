Dowódca zwrócił uwagę, że F-35 to „latająca platforma cyfrowa”, która wymaga „działań, które zrewolucjonizują wojska lądowe, marynarkę wojenną”. Jego zdaniem „przed Ministerstwem Obrony Narodowej jest teraz mnóstwo pracy”. – Nie można dopuścić do tego, by ten wysiłek rozpraszał się na działania, które nie są związane z budowaniem zdolności obronnych, a niestety wojsko bardzo często tego typu działania podejmuje – stwierdził gen. Polko.

Gen. Roman Polko: doszło do pewnego zgrzytu z USA

Pytany o relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi i początkowe zapowiedzi wycofania z Polski wojsk, gen. Polko powiedział, że „te relacje są bardzo dobre”. – Doszło do pewnego zgrzytu, ale szybko zostało to wyprostowane. Warto, by te relacje wykorzystywać też do zakopywania podziałów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, bo przecież siła sojuszu polega nie tylko na dobrych relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi, ale wszystkich państw NATO – powiedział gen. Polko.

Pytany o chaos, który wynikł po zapowiedziach Donalda Trumpa, gen. Polko stwierdził, że jego zdaniem „reakcja polskich polityków była dobra, aczkolwiek nie była skoordynowana”. – Problem pojawia się wtedy, kiedy elementy bezpieczeństwa wykorzystywane są do walki między sobą, a teraz trwa licytacja, kto pomógł bardziej naprawić całą tę sytuację – zauważył gen. Roman Polko.

Stała baza w Polsce? Gen. Polko: to byłoby najkorzystniejsze

Pytany o deklarację prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych żołnierzy, gen. Polko odpowiedział, że „dobrze byłoby, podpowiedzieć Amerykanom, jaki wariant byłby najkorzystniejszy z ich punktu widzenia, a również dla nas”. To, zdaniem dowódcy, byłaby „oczywiście stała baza”.

– Tymczasowa obecność i rotacje są niesamowicie męczące. (...) Za każdym razem dochodzą olbrzymie koszty transportu, dodatkowo ci żołnierze są oderwani od swoich rodzin, od swoich „małych ojczyzn”. – Sensowniejsze jest zbudowanie w Polsce amerykańskiego miasteczka (...) funkcjonującego podobnie jak w Niemczech. Ja wiem, że to kosztuje, ale taka trwała obecność jest większą gwarancją bezpieczeństwa, a widać, że to, co się dzieje po naszej wschodniej stronie, to nie jest problem, który zostanie rozstrzygnięty. (...) Ta Rosja zachowuje się jak kiedyś Związek Radziecki w czasie zimnej wojny.

Gen. Roman Polko Roman Polko, generał dywizji Wojska Polskiego, oficer wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych, doktor nauk wojskowych, były dowódca jednostki GROM. Brał udział w misji wojskowej na terenie byłej Jugosławii na pograniczu kosowsko-macedońskim, w Afganistanie, Zatoce Perskiej oraz misji stabilizacyjnej w Iraku. Pochodzi z Tychów.