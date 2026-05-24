Kadencja generała Wiesława Kukuły na stanowisku szefa Sztabu Generalnego kończy się w październiku tego roku. Obecny szef Sztabu Generalnego może jednak zostać wybrany jeszcze na jedną, trzyletnią kadencję – w praktyce wymagać to będzie zgody obecnego ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezydenta Karola Nawrockiego.

Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła został ostatnio ostro skrytykowany przez Sławomira Mentzena

Szef Sztabu Generalnego to najwyższe stanowisko wojskowe w Siłach Zbrojnych RP (zajmuje je czterogwiazdkowy generał, wyższym stopniem w polskiej armii jest tylko marszałek, ale w III RP na ten stopień nie awansowano żadnego generała).

Do zadań szefa Sztabu Generalnego WP należy m.in. dowodzenie Siłami Zbrojnymi, planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych, planowanie organizacji systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz zapewnienie utrzymania w Siłach Zbrojnych gotowości mobilizacyjnej i bojowej. Szef Sztabu Generalnego WP podlega bezpośrednio ministrowi obrony narodowej.

Gen. Kukuła w ostatnim czasie został ostro skrytykowany przez lidera Nowej Nadziei, jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena. Mentzen na jednym ze spotkań z wyborcami stwierdził, że szefowi Sztabu Generalnego brakuje kompetencji, by zajmować to stanowisko.

– Problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli. Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule, który w tym momencie od strony wojskowych odpowiada za nasze wojsko. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie, on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził – mówił Mentzen. Na kolejnym spotkaniu pytany o to, czy nie żałuje swoich słów, odparł: „Żałuję nawet, że nie powiedziałem ostrzej i że nie powiedziałem wcześniej. Chciałem ostrzej powiedzieć, ale niestety ugryzłem się w język”.

Mentzen skrytykował gen. Kukułę m.in. za wypowiedź z 2025 roku , gdy – po tym jak nad Polskę wleciało ponad 20 rosyjskich dronów – przekonywał, iż „nie liczy się wartość rakiety użytej do zestrzelenia drona”. – Liczy się wartość tego, co ten dron może zniszczyć. Jeśli to ma być życie Polaka, to ono nie ma ceny – mówił nawiązując do faktu, że do dronów, które okazały się rosyjskimi dronami-wabikami wartymi ok. 10 tysięcy dolarów za sztukę myśliwce strzelały pociskami, których cena to ok. 2 mln dolarów. Mentzen wskazywał, że takie działanie jest niezgodne z ekonomią wojny. Mentzen wielokrotnie zwracał też uwagę na to, że polska armia nie dysponuje odpowiednim systemem szkolenia rezerw, posiada zapasy amunicji „wystarczające na 3 dni wojny” oraz jest opóźniona jeśli chodzi o potencjał w zakresie wytwarzania dronów, których Ukraińcy – w warunkach wojennych – produkują wielokrotnie więcej niż Polska.

W ostatnich dniach Onet informował, że komunikat o wstrzymaniu rotacji żołnierzy USA do Polski nie dotarł do MON, ponieważ mail w tej sprawie utknął w Sztabie Generalnym, a gen. Kukuła zapoznał podległych szefów zarządów z treścią depeszy dopiero w środę, gdy o sprawie poinformowały amerykańskie media wojskowe. Sztab Generalny zaprzeczył tym doniesieniom.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają pracę szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły.

Na szkolną „szóstkę” gen. Kukułę oceniło 2,6 proc. uczestników badania.

Bardzo dobrą ocenę gen. Kukule wystawiło 8,7 proc. ankietowanych.

20,6 proc. respondentów ocenia pracę gen. Kukuły dobrze.

16,7 proc. ankietowanych wystawiło gen. Kukule szkolną „trójkę”.

Ocenę mierną, a więc szkolną „dwójkę” wystawiło gen. Kukule 9,7 proc. ankietowanych.

4,2 proc. respondentów oceniło gen. Kukułę na szkolną „jedynkę”.

37,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku)

– Pracę obecnego szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły jako dobrą oceniają przede wszystkim mieszkańcy miast 100-500 tys. mieszkańców (31 proc.) i osoby powyżej 60. roku życia (24 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.