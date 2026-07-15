– Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Nie było salonika VIP, natomiast było miejsce, w którym byli przyjmowani komercyjni pacjenci. Zresztą raport NIK-u to potwierdza. Potwierdza też, że nie było takiego jasnego podziału na pacjentów komercyjnych i na pacjentów, którzy korzystali z publicznej ochrony zdrowia. To jest w tej chwili wyjaśniane. Nowy zarząd zresztą podejmuje decyzje po to, żeby wyeliminować tego typu nieprawidłowości – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na antenie TVN24.

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Prezydent Warszawy ocenił również, że część ustaleń kontroli dotyczy problemów całego systemu ochrony zdrowia.

– Raport NIK-u jasno pokazuje, że niektóre problemy były związane w ogóle z systemem ochrony zdrowia. (...) A z drugiej strony wynikały z błędów w zarządzaniu samym szpitalem, za co ja już dawno wyciągnąłem konsekwencje – dodał.

Raport NIK: Pokój na kod i mieszanie świadczeń NFZ z komercyjnymi

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w części określanej jako Warszawskie Centrum Chirurgii Kręgosłupa znajdowało się pomieszczenie dostępne wyłącznie po użyciu karty i kodu. Według ustaleń NIK korzystali z niego pacjenci komercyjni, którzy byli transportowani bezpośrednio na blok operacyjny.

Kontrolerzy wskazali również, że dochodziło do mieszania świadczeń finansowanych przez NFZ z usługami komercyjnymi. Lekarze mieli korzystać z tych samych gabinetów i sprzętu, a w części przypadków ich harmonogramy pracy na NFZ pokrywały się z godzinami przyjęć prywatnych.

NIK zwróciła także uwagę na liczne nieprawidłowości organizacyjne, przeciążenie personelu, niezgodności w dokumentacji, problemy w prosektorium oraz pogarszającą się sytuację finansową placówki.

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Trzaskowski: Nie było sygnałów o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym

Prezydent Warszawy zapewnił, że do właścicielskiego nadzoru nad miejską spółką nie docierały wcześniej oficjalne informacje o nieprawidłowościach. – Nie miałem żadnych sygnałów. Nie było żadnych sygnałów oficjalnych do nadzoru nad spółkami, bo gdyby były, to byłyby podjęte natychmiast decyzje – powiedział.

Jako przykład wskazał sytuację w Szpitalu Grochowskim. – Tam dotarły nawet anonimowe skargi i natychmiast zareagowaliśmy, został zmieniony zarząd i zostały wyciągnięte surowe konsekwencje – mówił.

Trzaskowski dodał, że właśnie dlatego po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym doszło do zmian we władzach placówki.

Raport NIK potwierdził część zarzutów

Komentując sprawę jednego z lekarzy, którego wynagrodzenie wzbudziło kontrowersje, Trzaskowski wskazał, że część ustaleń została już potwierdzona.

– Powiedzmy jasno: są rzeczy, które zostały potwierdzone, a mianowicie to, że ten młody człowiek zarabiał zdecydowanie za duże pieniądze, że zaliczał w kilku szpitalach w tym samym czasie prawdopodobnie dyżury, zresztą zwrócił sam pieniądze. Ale są tego typu oskarżenia, które musi potwierdzić prokuratura i niezależny sąd, bo my nie mamy do tego instrumentów – powiedział.

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Co wykazała kontrola NIK w Szpitalu Południowym?

Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu Warszawskiego Szpitala Południowego. Kontrolerzy zwrócili uwagę m.in. na działalność niezarejestrowanego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, brak wyraźnego rozdzielenia świadczeń komercyjnych od finansowanych przez NFZ oraz wykorzystywanie wydzielonego pomieszczenia z dostępem na kartę i kod przez pacjentów komercyjnych.

NIK opisała także przypadki nakładających się grafików pracy lekarzy, nadmiernego obciążenia personelu medycznego, nieprawidłowości w dokumentacji i organizacji pracy placówki oraz zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego prosektorium i części pomieszczeń szpitalnych. Wśród zaleceń pokontrolnych znalazły się m.in. uporządkowanie dokumentacji, wyraźne oddzielenie działalności komercyjnej od świadczeń finansowanych przez NFZ oraz dostosowanie organizacji pracy i infrastruktury do obowiązujących przepisów.