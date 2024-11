Przesyłki wyślemy paczkomatem za granicę. Nowa usługa InPostu

Nowa usługa InPostu ma umożliwić nie tylko sklepom internetowym, ale i klientom indywidualnym, szybką wysyłkę i dostawy za granicę. Już teraz z Polski z paczkomatu prześlemy paczkę do Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, a także Belgii, Holandii oraz Luksemburga. Usługa ma działać w obie strony, to znaczy, że z tych sześciu rynków wyślemy też przesyłki do Polski. Wkrótce do tego międzynarodowego projektu InPostu dołączą automaty w Wielkiej Brytanii.

Nowa usługa InPostu. Prezent świąteczny w paczkomacie

– Chcemy wspierać rodzimych przedsiębiorców w ich rozwoju na rynkach zagranicznych, dlatego uruchamiamy usługę dostaw międzynarodowych, która daje im dostęp do europejskich rynków z setkami milionów potencjalnych klientów. W dalszej perspektywie planujemy rozszerzenie tej usługi o Wielką Brytanię – tłumaczy Rafał Brzoska.

Prezes InPostu wskazuje, że uruchomienie tego projektu właśnie teraz umożliwi wysłanie prezentów świątecznych do rodziny i przyjaciół za granicą. – Wystarczy nadać przesyłkę w najbliższej maszynie w Polsce, aby nasi najbliżsi odebrali ją z paczkomatu lub punktu PUDO (punkty odbioru, np. partnerskie sieci sklepów – red.) w Paryżu, Madrycie, Brukseli, Lizbonie, bądź Rzymie – wyjaśnia Brzoska. – Nasza usługa przesyłek międzynarodowych to także idealne rozwiązanie dla firm, które szukają szybkiej, sprawnej i atrakcyjnej cenowo logistyki – kontynuuje.

Jak nadać paczkę za granicę?

InPost chwali się, że przesyłki zagraniczne będzie można nadawać sporo taniej niż u konkurentów np. z DPD, czy DHL. Rafał Brzoska nie ukrywa, że tzw. cross-border to perspektywiczna część biznesu. – Dostawy międzynarodowe to ogromne przedsięwzięcie, do którego przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu. Europejski sektor e-commerce ma ogromny potencjał wzrostu, zwłaszcza w zakresie dostaw międzynarodowych, więc popyt na tego typu rozwiązania będzie rósł – komentuje założyciel InPostu.