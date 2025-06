– My pokazujemy, gdzie są absurdy i sugerujemy, jak je rozwiązać. Koniec końców to Sejm, Senat i prezydent decydują – stwierdził szef zespołu deregulacyjnego. Mocy sprawczej nie ma żaden zespół, ale mają ją właśnie rząd, Sejm, Senat i prezydent. Bez współdziałania nic się nie uda. Zespół Rafał Brzoski udowodnił, że jeśli ekspertom da się szansę wypowiedzenia się przy tworzeniu konkretnych przepisów, a oni zobaczą, że ich pomysły nie lądują w ministerialnych szufladach, to wiele spraw można załatwić. Patent SprawdzaMY warto by wykorzystać przy szukaniu rozwiązań problemów np. ochrony zdrowia, mieszkalnictwa czy edukacji. Tylko nawet jeśli ktoś wpadłby na taki pomysł, to, czy w przypadku wymienionych tematów uda się znaleźć szefów zespołów podobnych do Rafała Brzoski, który pokazał, że jego zespół chce rozwiązywać problemy, a nie uprawiać politykę.

Skorzystanie z kolejnych zespołu ekspertów przez rządzących pokazałoby też, że są oni zainteresowani tym, co mają w danym temacie do powiedzenia przedsiębiorcy i obywatele. Nauczyłoby też gry zespołowej. Jeśli by jeszcze wspólnie wypracowane rozwiązania znalazły przełożenie na konkretne ustawy, to byłby to dowód, że władza docenia moc sprawczą obywateli. A nie tylko bezrefleksyjnie przypomina im o tej mocy, kiedy mają wrzucić kartę do wyborczych urn.