Ustawa da też ministrowi cyfryzacji kompetencje w zakresie badań i oceny poprawności świadczenia usług przez podmioty publiczne i niepubliczne. Minister będzie mógł to nie tylko skontrolować, ale i w szybkim trybie zablokować działanie określonej usługi. Ustawa zapewni natychmiastowe wykonanie decyzji ministra, tak, aby możliwa była jak najszybsza reakcja uniemożliwiająca świadczenie usług w sposób nieprawidłowy.

Pomysły na mObywatela także w sprawach zdrowia

Niewykluczone, że przepisy o mObywatelu będą w najbliższym czasie dalej rozszerzane. Do rządu wpłynęły bowiem postulaty społecznego zespołu deregulacyjnego Rafała Brzoski w tej sprawie. Dwa z nich dotyczą zdrowia. Eksperci inicjatywy „SprawdzaMY” chcą, by pacjenci mogli upoważnić wskazaną osobę do dostępu do dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia za pomocą tej aplikacji.

Z kolei do sanepidu można by zgłosić informację o miejscu pobytu podróżnego w celu ułatwienia kontaktu z osobami narażonymi na zarażenie chorobą zakaźną, a także podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną czy nieprzestrzegania obowiązkowej kwarantanny. Pomysł zakłada też zgłoszenie w ten sposób zatrucia pokarmowego po posiłkach w restauracjach.

Próbki leków załatwiane elektronicznie

Także we środę Sejm uchwalił zmianę w prawie farmaceutycznym, obliczoną na ułatwienie współpracy między lekarzami a producentami leków. Nowe przepisy dotyczą lekarzy wnioskujących o przekazanie im bezpłatnej próbki produktu leczniczego w celach reklamowych. Będą mogli to zrobić nie tylko na papierze, ale także w formie elektronicznej.

Rząd argumentował w uzasadnieniu, że elektroniczna forma wnioskowania jest zgodna z celem unijnej dyrektywy 2001/83/WE sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.