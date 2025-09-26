Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podjęła policja wobec nielegalnej produkcji leków?

Kto był zaangażowany w nielegalny proceder?

Jakie substancje były produkowane w zlikwidowanej fabryce?

Jakie były metody dystrybucji sfałszowanych leków?

Jakie zagrożenia związane są z przyjmowaniem tych nielegalnych preparatów?

Jakie konsekwencje poniosły osoby zaangażowane w ten proceder?

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Wydziału Prokuratury Krajowej ze Szczecina, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która na wielką skalę trudniła się produkcją i dystrybucją sfałszowanych leków, sterydów oraz innych środków farmakologicznych. Dwie osoby, które odgrywały najpoważniejszą rolę w procederze – lider grupy i żandarm wojskowy – trafiły do aresztu.

– Wartość zabezpieczonych na miejscu preparatów specjaliści oszacowali na co najmniej 20 milionów zł, co obrazuje skalę przestępczego przedsięwzięcia – mówi „Rzeczpospolitej” Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.

Szeroko zakrojoną akcję na terenie województwa zachodniopomorskiego, w wyniku której zlikwidowano nielegalną fabrykę, policjanci przeprowadzili przy wsparciu śledczych z Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).