W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Polskie firmy wciąż nieprzygotowane na cyberzagrożenia

Unijna dyrektywa NIS2 ma wzmocnić odporność europejskiej gospodarki na cyberataki. W Polsce jednak wciąż brakuje wdrożeń – tylko część firm prowadzi formalną ocenę ryzyka, a zespoły bezpieczeństwa w większości nie działają całodobowo. Eksperci alarmują, że konsekwencje prawne i finansowe mogą być dla przedsiębiorstw dotkliwe. Nowela ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dopiero trafiła do dalszych prac rządu.

Niemcy zatwierdzają pakiet modernizacyjny

Kanclerz Niemiec ogłosił przyjęcie szerokiego pakietu reform, który trafi teraz do Bundestagu. Zmiany obejmują rozwój sztucznej inteligencji poprzez 23 projekty oraz ograniczenie biurokracji o 25 proc.. Program „Made for Germany” zakłada inwestycje rzędu nawet 735 mld euro do 2028 r., w które zaangażowane będą m.in. Nvidia, Siemens i BlackRock.

Komisja Europejska chce chronić producentów stali

Unia Europejska planuje podniesienie ceł na import stali nawet o 50 proc., by chronić lokalnych producentów przed tańszą konkurencją, głównie z Chin. Decyzja ma również znaczenie w kontekście negocjacji handlowych z USA. Branża motoryzacyjna ostrzega jednak, że wyższe ceny stali odbiją się na kosztach produkcji samochodów.

Reklama Reklama

PKP Cargo poprawia wyniki

Polski przewoźnik zanotował stratę 18 mln zł w I półroczu 2025 r., wobec 450 mln zł rok wcześniej. Firma wdraża plan obejmujący redukcję zatrudnienia, sprzedaż nieużywanych aktywów oraz nowe strategie sprzedażowe. Do 15 listopada plan restrukturyzacji ma ocenić rada wierzycieli, a wkrótce później decyzję podejmie sąd.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie