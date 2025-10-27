Akcja w Katowicach. Zatrzymano Ukraińców działających dla obcego wywiadu

Zatrzymanie obywateli Ukrainy to wynik działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak poinformował Jacek Dobrzyński, „mężczyzna i kobieta w wieku 32 i 34 lat realizowali wywiadowcze zlecenia polegające między innymi na rozpoznawaniu potencjału militarnego RP i montażu urządzeń do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej.”

„Zbierane przez nich informacje dotyczyły żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terytorium Polski, w tym infrastruktury transportowej służącej wsparciu logistycznemu i militarnemu dla walczącej Ukrainy.” - dodał.

Zatrzymani obywatele Ukrainy decyzją sądu spędzą trzy miesiące w areszcie.

Coraz więcej aktów dywersji w Polsce

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk poinformował, że w różnych częściach Polski zatrzymano w ostatnich dniach osiem osób. ABW podejrzewa, że zatrzymane osoby przygotowywały akty dywersji.