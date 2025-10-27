Rzeczpospolita
Akcja w Katowicach. Zatrzymano Ukraińców działających dla obcego wywiadu

W Katowicach doszło do zatrzymania Ukraińców, którzy na zlecenie obcego wywiadu prowadzili rozpoznanie potencjału militarnego RP i montowali urządzenia do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej - poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Publikacja: 27.10.2025 08:38

Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski

Przemysław Malinowski

Zatrzymanie obywateli Ukrainy to wynik działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak poinformował Jacek Dobrzyński,  „mężczyzna i kobieta w wieku 32 i 34 lat realizowali wywiadowcze zlecenia polegające między innymi na rozpoznawaniu potencjału militarnego RP i montażu urządzeń do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej.”

„Zbierane przez nich informacje dotyczyły żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terytorium Polski, w tym infrastruktury transportowej służącej wsparciu logistycznemu i militarnemu dla walczącej Ukrainy.” - dodał.

Zatrzymani obywatele Ukrainy decyzją sądu spędzą trzy miesiące w areszcie. 

Coraz więcej aktów dywersji w Polsce

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk poinformował, że w różnych częściach Polski zatrzymano w ostatnich dniach osiem osób. ABW podejrzewa, że zatrzymane osoby przygotowywały akty dywersji.

Reklama
Reklama

ABW przekazała, że „w czwartek, 16 października doszło do zatrzymania obywatela Ukrainy, Danylo H. „Mężczyzna prowadził działalność wywiadowczą na terytorium Polski i Rumunii. Do zatrzymania doszło w efekcie wspólnych działań prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze służbami rumuńskimi (SRI), skierowanych przeciwko agresywnej aktywności rosyjskich służb specjalnych. Równocześnie na terenie Rumunii zatrzymano dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy ściśle współdziałali z podejrzanym Danylo H.”.

Zatrzymany usłyszał zarzut działania na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko RP, poprzez przygotowania do dokonania aktów sabotażu polegających na nadawaniu do Ukrainy przesyłek zawierających materiały wybuchowe i niebezpieczne. 

Sabotaże i ataki. Skąd to wzmożenie działań rosyjskich służb i co planuje Putin?

Sposoby działania rosyjskich służb są niezmienne od dekad. Tyle że teraz łatwiej je odczytujemy i zwracamy na nie uwagę. Władimir Putin niewiele w tym zakresie różni się od Józefa Stalina.  

Od 2022 r., czyli rozpoczęcia wojny w Ukrainie, odnotowano 110 przypadków ataków i usiłowań ataków powiązanych z Rosją. Najczęściej dochodziło do nich w Polsce i we Francji. Z informacji służb wynika, że werbunek odbywa się na zamkniętych forach w darknecie lub z wykorzystaniem komunikatora Telegram.

