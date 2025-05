„Milcząca” procedura ma być stosowana do legalizacji samowoli budowlanej, gdy od wybudowania obiektu minęło 20 lat, a żaden organ na to nie zareagował. Także bez formalnej decyzji po 30 dniach będzie można przenieść wydane pozwolenie budowlane na nowego inwestora. Dłużej, bo 90 dni, trzeba będzie czekać, aż milcząco zostanie załatwiona sprawa warunków zabudowy. Tu zaproponowano zastosowanie tego uproszczenia tylko do przypadków, gdy takie rozstrzygniecie nie wymaga szczegółowej analizy oddziaływania na środowisko.

Podobne reguły mają być stosowane także do szczególnych rodzajów obiektów, jak np. zabytki (oprócz tych wpisanych na listę UNESCO), zjazdy z dróg publicznych czy przydrożne tablice reklamowe. Milczenie różnych organów i gremiów ma też wspomóc m.in. lokalizację sklepów z alkoholem czy uzgodnienie przebiegu linii komunikacyjnych.

Na rachunkach za prąd bez prognozy zużycia

Zespół Brzoski proponuje też ułatwienie dla zwykłych obywateli: uproszczenie rachunków za prąd poprzez eliminację elementu prognozy zużycia. Będzie to możliwe przy wykorzystaniu liczników zdalnego odczytu.