Będzie dodatkowa szansa na zdanie egzaminu sędziowskiego. Resort Waldemara Żurka szykuje projekt

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aplikantom aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej przysługują dwie próby podejścia do egzaminu zawodowego. Dwukrotne oblanie tych egzaminów w jednym roku kalendarzowym definitywnie zamyka drogę do ukończenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Aplikanci sędziowscy i prokuratorscy z trzecią szansą na zdanie egzaminu

Od lat środowisko kandydatów na sędziów i prokuratorów postulowało o zmiany w tym zakresie. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wzywało m.in. do umożliwienia odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu oraz zniesienia limitu ponownych prób zdania egzaminu. W ostatnich miesiącach z resortu sprawiedliwości płynęły sygnały świadczące o tym, że ministerstwo rozważa dokonanie w tej materii pewnych zmian.

Doniesienia te potwierdziły się. We wtorek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o KSSiP. W projekcie tym zaproponowano wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. Mają przy tym zostać zachowane reguły równości i sprawiedliwości. Po zmianach możliwość trzykrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które przystąpiły do niego dwukrotnie i za każdym razem go nie zdały.

Prawo do dwóch podejść do zdawania egzaminu będą miały osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie i nie przystąpiły do niego w drugim terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.