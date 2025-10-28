Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Będzie dodatkowa szansa na zdanie egzaminu sędziowskiego. Resort Waldemara Żurka szykuje projekt

Absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury będą mieli trzy, a nie jak dziś dwie, szanse na zdanie egzaminu zawodowego. Takie rozwiązanie przewiduje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w tym roku.

Publikacja: 28.10.2025 16:16

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziows

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego.

Foto: PAP/Jacek Bednarczyk

Mateusz Mikowski

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aplikantom aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej przysługują dwie próby podejścia do egzaminu zawodowego. Dwukrotne oblanie tych egzaminów w jednym roku kalendarzowym definitywnie zamyka drogę do ukończenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Aplikanci sędziowscy i prokuratorscy z trzecią szansą na zdanie egzaminu

Od lat środowisko kandydatów na sędziów i prokuratorów postulowało o zmiany w tym zakresie. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wzywało m.in. do umożliwienia odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu oraz zniesienia limitu ponownych prób zdania egzaminu. W ostatnich miesiącach z resortu sprawiedliwości płynęły sygnały świadczące o tym, że ministerstwo rozważa dokonanie w tej materii pewnych zmian.

Doniesienia te potwierdziły się. We wtorek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o KSSiP. W projekcie tym zaproponowano wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. Mają przy tym zostać zachowane reguły równości i sprawiedliwości. Po zmianach możliwość trzykrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które przystąpiły do niego dwukrotnie i za każdym razem go nie zdały.

Czytaj więcej

Siedziba Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)
Zawody prawnicze
Jeden na trzech aplikantów nie zdał egzaminu sędziowskiego. „Zabrakło czasu”

Prawo do dwóch podejść do zdawania egzaminu będą miały osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie i nie przystąpiły do niego w drugim terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.

Reklama
Reklama

Z kolei możliwość jednokrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.

Zgodnie z projektem uprawnienie do przystąpienia do egzaminu po raz trzeci nie będzie natomiast przysługiwać aplikantowi, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie i nie uzyskał zezwolenia na przystąpienie do egzaminu w późniejszym terminie lub odstąpił bez usprawiedliwienia od egzaminu w czasie jego trwania.

Nowe zasady egzaminów sędziowskich i prokuratorskich. Kto i kiedy będzie mógł ponownie do nich podchodzić?

Projekt szczegółowo reguluje też okres, w jakim poszczególni kandydaci będą mogli ponownie przystąpić do egzaminu.  – Aplikant, który nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego po raz pierwszy będzie mógł ponownie przystąpić do tego egzaminu w bezpośrednio kolejnym terminie (tj. terminie, w którym do egzaminu przystępują aplikanci z kolejnego rocznika aplikacji), natomiast aplikant, który dwukrotnie nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego będzie mógł przystąpić ponownie do egzaminu nie później niż w ciągu 60 miesięcy od dnia ukończenia aplikacji – proponuje MS.

Co ważne, prawo do dodatkowego przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego albo sędziowskiego zyskają też aplikanci, którzy dwukrotnie oblali go w latach 2013-2025. Będą oni mogli ponownie jeden raz przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym w ciągu 60 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Czytaj więcej

Znamy rozkład egzaminów do KSSiP w 2025. Bodnar podniósł liczbę aplikantów
Aplikacje i egzaminy
Znamy rozkład egzaminów do KSSiP w 2025. Bodnar podniósł liczbę aplikantów

Ponownej szansy na zdanie egzaminu nie dostaną jednak te osoby, które przed wejściem w życie projektowanej nowelizacji przystąpiły już co najmniej raz do egzaminu, korzystając z uprawnień przysługujących im jako referendarzom sądowym, asystentom sędziów lub asystentom prokuratorów. Z planów resortu wynika, że rząd przyjmie projekt w czwartym kwartale 2025 r.

Reklama
Reklama

Etap legislacyjny: wykaz prac Rady Ministrów 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości Prokuratorzy Sędziowie Projekty Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)
Uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej zablokowane. Brakuje podpisu Dariusza Barskiego
Sądy i trybunały
Uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej zablokowane. Brakuje podpisu Dariusza Barskiego
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Pedagoga, którego sprawą zajął się szczeciński sąd, obwiniono o uchybienie godności zawodu i obowiąz
Oświata i nauczyciele
Uczniowie i nauczyciele alarmują w sprawie tzw. godzin basiowych. „To tykająca bomba”
Chciał usunięcia danych z policyjnego rejestru, by dostać pracę. Wyrok NSA
Dane osobowe
Chciał usunięcia danych z policyjnego rejestru, by dostać pracę. Wyrok NSA
Sędziowie nie chcą odchodzić „na emeryturę”. KRS częściej odmawia niż się zgadza
Sądy i trybunały
Sędziowie nie chcą odchodzić „na emeryturę”. KRS częściej odmawia niż się zgadza
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Kto odpowiada za wyciek danych osobowych pacjenta? Zapadł precedensowy wyrok
Dane osobowe
Kto odpowiada za wyciek danych osobowych pacjenta? Zapadł precedensowy wyrok
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie