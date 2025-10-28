Będzie dodatkowa szansa na zdanie egzaminu sędziowskiego. Resort Waldemara Żurka szykuje projekt

Aktualizacja: 28.10.2025 17:18 Publikacja: 28.10.2025 16:16
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami aplikantom aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej przysługują dwie próby podejścia do egzaminu zawodowego. Dwukrotne oblanie tych egzaminów w jednym roku kalendarzowym definitywnie zamyka drogę do ukończenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Od lat środowisko kandydatów na sędziów i prokuratorów postulowało o zmiany w tym zakresie. Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wzywało m.in. do umożliwienia odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu oraz zniesienia limitu ponownych prób zdania egzaminu. W ostatnich miesiącach z resortu sprawiedliwości płynęły sygnały świadczące o tym, że ministerstwo rozważa dokonanie w tej materii pewnych zmian.
Doniesienia te potwierdziły się. We wtorek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o KSSiP. W projekcie tym zaproponowano wprowadzenie trzeciego terminu podejścia do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. Mają przy tym zostać zachowane reguły równości i sprawiedliwości. Po zmianach możliwość trzykrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które przystąpiły do niego dwukrotnie i za każdym razem go nie zdały.
Prawo do dwóch podejść do zdawania egzaminu będą miały osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie i nie przystąpiły do niego w drugim terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.
Z kolei możliwość jednokrotnego zdawania egzaminu będą miały osoby, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub gdy egzamin ten przerwały bez usprawiedliwienia.
Zgodnie z projektem uprawnienie do przystąpienia do egzaminu po raz trzeci nie będzie natomiast przysługiwać aplikantowi, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie i nie uzyskał zezwolenia na przystąpienie do egzaminu w późniejszym terminie lub odstąpił bez usprawiedliwienia od egzaminu w czasie jego trwania.
Projekt szczegółowo reguluje też okres, w jakim poszczególni kandydaci będą mogli ponownie przystąpić do egzaminu. – Aplikant, który nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego po raz pierwszy będzie mógł ponownie przystąpić do tego egzaminu w bezpośrednio kolejnym terminie (tj. terminie, w którym do egzaminu przystępują aplikanci z kolejnego rocznika aplikacji), natomiast aplikant, który dwukrotnie nie zdał egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego będzie mógł przystąpić ponownie do egzaminu nie później niż w ciągu 60 miesięcy od dnia ukończenia aplikacji – proponuje MS.
Co ważne, prawo do dodatkowego przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego albo sędziowskiego zyskają też aplikanci, którzy dwukrotnie oblali go w latach 2013-2025. Będą oni mogli ponownie jeden raz przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym w ciągu 60 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.
Ponownej szansy na zdanie egzaminu nie dostaną jednak te osoby, które przed wejściem w życie projektowanej nowelizacji przystąpiły już co najmniej raz do egzaminu, korzystając z uprawnień przysługujących im jako referendarzom sądowym, asystentom sędziów lub asystentom prokuratorów. Z planów resortu wynika, że rząd przyjmie projekt w czwartym kwartale 2025 r.
Etap legislacyjny: wykaz prac Rady Ministrów
