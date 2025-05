Pod koniec kwietnia Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury opublikowała dokładny harmonogram tegorocznych egzaminów na aplikacje sędziowską oraz prokuratorską. Podane zostały m.in. terminy zgłoszeń i egzaminów oraz kwota, którą w tym roku zapłacą podchodzący do egzaminów absolwenci kierunków prawniczych. Z kolei minister sprawiedliwości Adam Bodnar, ogłosiwszy nabór na aplikacje w KSSiP, podniósł liczbę aplikantów których może przyjąć Szkoła w 2025 roku.

Egzaminy do KSSiP w 2025 roku. Harmonogram egzaminów na aplikację sędziowską i prokuratorską

Zgłoszenia do konkursu na aplikację w KSSiP przyjmowane będą wyłącznie w elektronicznej formie poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), w terminie od 4 września (a dokładniej – od godz. 13:00) do 25 września 2025 roku (do godz. 13:00 tego dnia). Szczegółowe informacje o procedurze składania podane zostaną w późniejszym komunikacie Dyrektora KSSiP.

Harmonogram zgłoszeń i etapów egzaminów prezentuje się następująco: