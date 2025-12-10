Przypomnijmy, iż 12 listopada prokurator prowadzący śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości wydał postanowienie o zabezpieczeniu na mieniu Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak przekazał wówczas, że zabezpieczenie polega na ustanowieniu tzw. hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do Ziobry, położonych w powiecie skierniewickim i krakowskim. W praktyce chodzi o odpowiedni wpis w czterech księgach wieczystych dwóch nieruchomości. Zajęto też rachunki bankowe posła, ale nie było na nich żadnych środków.

Prok. Nowak tłumaczył, że „zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku”. Prokuratura szacuje, że szkoda wynikająca z działań i zaniechań byłego ministra sprawiedliwości to co najmniej 143 miliony złotych.

Dlaczego sąd odmówił wpisania hipoteki przymusowej

W środę radio RMF FM ujawniło, że sąd odmówił wpisania tzw. hipoteki przymusowej do księgi wieczystej domu Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu (powiat skierniewicki). Postanowienie wydał referendarz w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, który wskazał liczne błędy we wniosku prokuratury.

Wskazał, że we wniosku prokuratury nie ma np. opisu samej wierzytelności, na podstawie której hipoteka ma być wpisana. Tego, że chodzi o obowiązek naprawienia szkody można tylko „domniemywać” na podstawie treści postanowienia prokuratury. Wniosek nie wskazuje też jasno osoby wierzyciela hipotecznego, a jak zwraca uwagę referendarz, rolą sądu wieczystoksięgowego nie jest samodzielne określanie wierzyciela ani nie ma uprawnień do korygowania dokumentów, które są podstawą wpisu – czytamy w artykule na stronie rmf24.pl.