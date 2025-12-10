Rzeczpospolita
Media: Porażka prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wpisania tzw. hipoteki przymusowej

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej odmówił wpisania hipoteki przymusowej do księgi wieczystej domu Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu - podało Radio RMF FM.

Publikacja: 10.12.2025 09:45

Zdalne oświadczenie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (na ekranie) w siedzibie ugrupowania przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie

Zdalne oświadczenie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (na ekranie) w siedzibie ugrupowania przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Mateusz Adamski

Przypomnijmy, iż 12 listopada prokurator prowadzący śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości wydał postanowienie o zabezpieczeniu na mieniu Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak przekazał wówczas, że zabezpieczenie polega na ustanowieniu tzw. hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do Ziobry, położonych w powiecie skierniewickim i krakowskim. W praktyce chodzi o odpowiedni wpis w czterech księgach wieczystych dwóch nieruchomości. Zajęto też rachunki bankowe posła, ale nie było na nich żadnych środków.

Prok. Nowak tłumaczył, że „zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku”. Prokuratura szacuje, że szkoda wynikająca z działań i zaniechań byłego ministra sprawiedliwości to co najmniej 143 miliony złotych.

Czytaj więcej

Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Zabezpieczony majątek Zbigniew Ziobro może nawet sprzedać

Dlaczego sąd odmówił wpisania hipoteki przymusowej

W środę radio RMF FM ujawniło, że sąd odmówił wpisania tzw. hipoteki przymusowej do księgi wieczystej domu Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu (powiat skierniewicki). Postanowienie wydał referendarz w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, który wskazał liczne błędy we wniosku prokuratury. 

Wskazał, że we wniosku prokuratury nie ma np. opisu samej wierzytelności, na podstawie której hipoteka ma być wpisana. Tego, że chodzi o obowiązek naprawienia szkody można tylko „domniemywać” na podstawie treści postanowienia prokuratury. Wniosek nie wskazuje też jasno osoby wierzyciela hipotecznego, a jak zwraca uwagę referendarz, rolą sądu wieczystoksięgowego nie jest samodzielne określanie wierzyciela ani nie ma uprawnień do korygowania dokumentów, które są podstawą wpisu – czytamy w artykule na stronie rmf24.pl. 

Jak przypomniano, orzeczenie referendarza, który oddalił wniosek Prokuratury Krajowej, nie jest ostateczne i podlega zaskarżeniu. Prokurator może więc poprawić postanowienie.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro nie pokazuje się publicznie, ale jest aktywny w mediach społecznościowych
Prawo karne
Zabezpieczenie majątku Zbigniewa Ziobry to nie represja

Zbigniew Ziobro poza granicami Polski

Prokuratura chce przedstawić Ziobrze 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry na trzy miesiące. Sąd ma podjąć decyzję 22 grudnia.

W ubiegły czwartek media doniosły, że były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro pojawił się w Brukseli. Jak podkreślił w rozmowie z telewizją wPolsce24, jego obecność w belgijskiej stolicy „nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem”, ponieważ pełnomocnicy wskazali ten adres prokuraturze. – Ja podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność – powiedział.

Wcześniej przez blisko miesiąc polityk PiS przebywał w Budapeszcie.

Czytaj więcej

Piotr Paduszyński: Ziobro i jego „przywłaszczenie”
Rzecz o prawie
Piotr Paduszyński: Ziobro i jego „przywłaszczenie”

Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro Prokuratorzy Prawo Karne
