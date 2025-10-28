Jak się zmieniają nastroje na rynku mieszkań? Kto odpowiada za patodeweloperkę?

Najnowsza edycja „Monitora nastrojów klientów rynku nieruchomości” portalu Otodom pokazuje postawy i emocje klientów. – Badanie z III kwartału tego roku dowodzi, że rynek mierzy się z kryzysem zaufania, a pozytywne emocje towarzyszące zakupowi mieszkania szybko ustępują miejsca rozczarowaniu i ostrożności – ocenia Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom. Badanie na zlecenie portalu wykonał Kantar.

Kto wierzy we wzrosty cen mieszkań

Z badania nastrojów wynika, że po miesiącach stabilizacji nastroje klientów ponownie się pogarszają. Ponad połowa (53 proc.) w perspektywie kolejnych 12 miesięcy spodziewa się dalszego wzrostu cen mieszkań. W drugim kwartale na taki scenariusz wskazywało 50 proc. ankietowanych.

– Najbardziej stabilną grupą – co nie znaczy największą – są ci, którzy przewidują spadki cen – wskazuje Katarzyna Kuniewicz. W możliwość spadków wierzy 20 proc. badanych, o 1 pkt proc. więcej niż w drugim kwartale. Stabilizację cen mieszkań przewiduje 27 proc. klientów, o 31 proc. mniej niż kwartał wcześniej.

Kto uważa, że w ciągu 12 miesięcy mieszkania będą drożeć? W taką możliwość wierzy 56 proc. właścicieli mieszkań i domów (w tej grupie spadki cen przewiduje 17 proc., a stabilizację – 26 proc.). O tym, że nieruchomości będą drożeć, jest przekonanych 55 proc. planujących sprzedaż domu lub mieszkania w ciągu roku (19 proc. mówi o spadkach, 25 proc. uważa, że ceny się nie zmienią).