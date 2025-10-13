Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przewidywania deweloperów dotyczące sprzedaży mieszkań w najbliższych miesiącach

Jak zmieniały się nastroje deweloperów

Jak mogą się zmienić ceny nowych mieszkań

Z indeksu nastrojów deweloperów przeprowadzonego pod koniec września przez portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl wynika, że prawie co drugi deweloper (43,1 proc.) spodziewa się wzrostu sprzedaży mieszkań w najbliższych miesiącach. Odsetek firm liczących na dalszy wzrost sprzedaży spadł z rekordowych 65,3 proc. w sierpniu (o ponad 22 pkt proc.).

– Odczyt wciąż jest jednak bardzo wysoki, zwłaszcza że we wrześniu liczba transakcji na rynku pierwotnym poszła w górę o 39 proc. w porównaniu z sierpniem – wskazują autorzy indeksu.

Sprzedaż mieszkań nie będzie rosła w nieskończoność

Jednocześnie mocno wzrosła grupa deweloperów wskazująca na stabilizację tempa sprzedaży mieszkań – z nieco ponad 32 proc. w sierpniu do 48,9 proc. we wrześniu. Więcej firm spodziewa się spadku sprzedaży – odsetek wzrósł z 2,5 do niespełna 8 proc.