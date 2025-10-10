Wartość globalnego rynku szeroko pojętych nieruchomości to ponad 393 bilionów dol. (bilion to tysiąc miliardów) – wynika z szacunków firmy doradczej Savills. Wartość tej klasy aktywów wyprzedza wartość kapitału zgromadzonego w akcjach i instrumentach dłużnych czy wartość – modnego w ostatnim czasie – złota, jakie dotąd zostało wydobyte przez ludzkość.

Mieszkania, nieruchomości komercyjne i ziemia rolna. Ile są warte?

Prawie 287 bln dol. przypada na nieruchomości mieszkaniowe, 58,5 bln na nieruchomości komercyjne i prawie 48 bln na ziemię rolną. Dla porównania w skali globalnej w akcjach ulokowane jest prawie 126 bln dol., instrumentach dłużnych 145 bln, a złocie 20 bln. Globalne PKB to 110,5 bln dol.

Według szacunków firmy Savills za 23,5 proc. wartości nieruchomości na świecie odpowiadają Chiny, za 20,7 proc. Stany Zjednoczone. Kolejne 27 proc. przypada na Japonię, Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Kanadę, Australię, Koreę Południową i Włochy.

393 bln dol. to o 0,5 proc. mniej niż rok wcześniej, do czego przyczynił się spadek o prawie 3 proc. wartości nieruchomości mieszkaniowych – przy czym w większości państw notowano wzrost wartości na fali rosnących cen oraz nowej podaży mieszkań i domów. Za spadek w skali globalnej odpowiadają Chiny – rynek mieszkaniowy Państwa Środka to 25 proc. rynku światowego.