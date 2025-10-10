Aktualizacja: 10.10.2025 03:23 Publikacja: 10.10.2025 03:03
Według firmy Savills wartość globalnego rynku nieruchomości to ponad 393 bilionów USD, z czego prawie 287 bln przypada na nieruchomości mieszkaniowe.
Wartość globalnego rynku szeroko pojętych nieruchomości to ponad 393 bilionów dol. (bilion to tysiąc miliardów) – wynika z szacunków firmy doradczej Savills. Wartość tej klasy aktywów wyprzedza wartość kapitału zgromadzonego w akcjach i instrumentach dłużnych czy wartość – modnego w ostatnim czasie – złota, jakie dotąd zostało wydobyte przez ludzkość.
Prawie 287 bln dol. przypada na nieruchomości mieszkaniowe, 58,5 bln na nieruchomości komercyjne i prawie 48 bln na ziemię rolną. Dla porównania w skali globalnej w akcjach ulokowane jest prawie 126 bln dol., instrumentach dłużnych 145 bln, a złocie 20 bln. Globalne PKB to 110,5 bln dol.
Według szacunków firmy Savills za 23,5 proc. wartości nieruchomości na świecie odpowiadają Chiny, za 20,7 proc. Stany Zjednoczone. Kolejne 27 proc. przypada na Japonię, Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Kanadę, Australię, Koreę Południową i Włochy.
393 bln dol. to o 0,5 proc. mniej niż rok wcześniej, do czego przyczynił się spadek o prawie 3 proc. wartości nieruchomości mieszkaniowych – przy czym w większości państw notowano wzrost wartości na fali rosnących cen oraz nowej podaży mieszkań i domów. Za spadek w skali globalnej odpowiadają Chiny – rynek mieszkaniowy Państwa Środka to 25 proc. rynku światowego.
Wartość nieruchomości komercyjnych urosła rok do roku o 4,1 proc. dzięki nowej podaży.
Wartość ziemi rolnej na świecie wzrosła o 7,9 proc. z powodu ograniczonej podaży i rosnącego popytu będącego efektem zwiększającej się populacji i zapotrzebowania na żywność.
„Mimo spowolnienia rynek nieruchomości pozostanie klasą aktywów o największej na świecie wartości. Jego skala opiera się na wielkości rynku mieszkaniowego, stabilnej sytuacji sektora komercyjnego i potrzebach związanych ze wzrostem populacji i rozwojem gospodarczym” – czytamy w raporcie Savills. W krótkim terminie wysokie stopy procentowe i ograniczona dostępność cenowa będą hamować wzrost nieruchomości mieszkaniowych w wielu państwach, do tego dochodzi reset chińskiej mieszkaniówki. Z drugiej strony, wiele państw podejmuje działania na rzecz zwiększenia podaży dostępnych cenowo lokali.
Nieruchomości komercyjne są gotowe na dalsze wzrosty – po kryzysie wysokich stóp wyceny obiektów stabilizują się, a sektor magazynowy korzysta z trendu lokowania działalności blisko rynków zbytu, po doświadczeniach z zaburzeniem łańcuchów dostaw. Rozwój sztucznej inteligencji napędza zaś popyt na centra danych.
„Nieruchomości mają mocne fundamenty i pełnią kluczową rolę w tworzeniu oraz przechowywaniu wartości” – napisali analitycy firmy Savills.
