Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Setki bilionów dolarów w „betonowym złocie” i ziemi

393 bilionów dolarów to wartość kapitału ulokowanego w nieruchomościach na świecie. Analitycy Savills prognozują, że wartość nieruchomości komercyjnych i ziemi rolnej będzie rosła, w krótkim terminie trudniej będzie mieć mieszkaniówka.

Publikacja: 10.10.2025 03:03

Według firmy Savills wartość globalnego rynku nieruchomości to ponad 393 bilionów USD, z czego prawi

Według firmy Savills wartość globalnego rynku nieruchomości to ponad 393 bilionów USD, z czego prawie 287 bln przypada na nieruchomości mieszkaniowe.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Wartość globalnego rynku szeroko pojętych nieruchomości to ponad 393 bilionów dol. (bilion to tysiąc miliardów) – wynika z szacunków firmy doradczej Savills. Wartość tej klasy aktywów wyprzedza wartość kapitału zgromadzonego w akcjach i instrumentach dłużnych czy wartość – modnego w ostatnim czasie – złota, jakie dotąd zostało wydobyte przez ludzkość.

Czytaj więcej

Pod względem wartości transakcji w Polsce na pierwszy plan wysuwają się magazyny.
Nieruchomości
Nieruchomości komercyjne. Jakie budynki preferują inwestorzy

Mieszkania, nieruchomości komercyjne i ziemia rolna. Ile są warte?

Prawie 287 bln dol. przypada na nieruchomości mieszkaniowe, 58,5 bln na nieruchomości komercyjne i prawie 48 bln na ziemię rolną. Dla porównania w skali globalnej w akcjach ulokowane jest prawie 126 bln dol., instrumentach dłużnych 145 bln, a złocie 20 bln. Globalne PKB to 110,5 bln dol.

Według szacunków firmy Savills za 23,5 proc. wartości nieruchomości na świecie odpowiadają Chiny, za 20,7 proc. Stany Zjednoczone. Kolejne 27 proc. przypada na Japonię, Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Kanadę, Australię, Koreę Południową i Włochy.

393 bln dol. to o 0,5 proc. mniej niż rok wcześniej, do czego przyczynił się spadek o prawie 3 proc. wartości nieruchomości mieszkaniowych – przy czym w większości państw notowano wzrost wartości na fali rosnących cen oraz nowej podaży mieszkań i domów. Za spadek w skali globalnej odpowiadają Chiny – rynek mieszkaniowy Państwa Środka to 25 proc. rynku światowego.

Reklama
Reklama

Wartość nieruchomości komercyjnych urosła rok do roku o 4,1 proc. dzięki nowej podaży.

Wartość ziemi rolnej na świecie wzrosła o 7,9 proc. z powodu ograniczonej podaży i rosnącego popytu będącego efektem zwiększającej się populacji i zapotrzebowania na żywność.

Czytaj więcej

Piotr Mirowski, senior partner i szef działu inwestycyjnego w firmie Colliers
Nieruchomości
Polacy inwestują w nieruchomości komercyjne. Korzystanie z okazji czy już trend?

Jakie klasy nieruchomości będą zyskiwać? Co z mieszkaniówką?

„Mimo spowolnienia rynek nieruchomości pozostanie klasą aktywów o największej na świecie wartości. Jego skala opiera się na wielkości rynku mieszkaniowego, stabilnej sytuacji sektora komercyjnego i potrzebach związanych ze wzrostem populacji i rozwojem gospodarczym” – czytamy w raporcie Savills. W krótkim terminie wysokie stopy procentowe i ograniczona dostępność cenowa będą hamować wzrost nieruchomości mieszkaniowych w wielu państwach, do tego dochodzi reset chińskiej mieszkaniówki. Z drugiej strony, wiele państw podejmuje działania na rzecz zwiększenia podaży dostępnych cenowo lokali.

Nieruchomości komercyjne są gotowe na dalsze wzrosty – po kryzysie wysokich stóp wyceny obiektów stabilizują się, a sektor magazynowy korzysta z trendu lokowania działalności blisko rynków zbytu, po doświadczeniach z zaburzeniem łańcuchów dostaw. Rozwój sztucznej inteligencji napędza zaś popyt na centra danych.

„Nieruchomości mają mocne fundamenty i pełnią kluczową rolę w tworzeniu oraz przechowywaniu wartości” – napisali analitycy firmy Savills.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania Nieruchomości Komercyjne

Wartość globalnego rynku szeroko pojętych nieruchomości to ponad 393 bilionów dol. (bilion to tysiąc miliardów) – wynika z szacunków firmy doradczej Savills. Wartość tej klasy aktywów wyprzedza wartość kapitału zgromadzonego w akcjach i instrumentach dłużnych czy wartość – modnego w ostatnim czasie – złota, jakie dotąd zostało wydobyte przez ludzkość.

Mieszkania, nieruchomości komercyjne i ziemia rolna. Ile są warte?

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W 2026 r. stolica zanotuje dołek podaży powierzchni biurowej, kiedy to deweloperzy oddadzą zaledwie
Nieruchomości
Znikające biura w Warszawie. Popyt rozpaczliwie szuka metrów
Sprzedający używane mieszkania wykazują się elastycznością w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami
Nieruchomości
Walka o klienta na rynku wtórnym. Jak kuszą sprzedający mieszkania?
Tak zmieniają się ceny mieszkań na rynku wtórnym
Nieruchomości
Tak zmieniają się ceny mieszkań na rynku wtórnym
Przed wakacjami rząd definitywnie porzucił pomysł wprowadzenia programu „Kredyt na start”. Część osó
Nieruchomości
Pośrednicy przewidują wzrost popytu na mieszkania. Wzrosną też ceny?
Jeszcze w 2022 roku 63 proc. firm zachęcało pracowników do powrotu do biur, a 18 proc. nie podejmowa
Nieruchomości
Praca hybrydowa zapuściła korzenie. Czy będą powroty do biur?
Reklama
Reklama
e-Wydanie