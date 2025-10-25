Klienci liczą, porównują, negocjują. „Nie można bawić się cenami”

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego nastroje na rynku mieszkań są lepsze niż rok temu

Jak zmiany stóp procentowych wpływają na zdolność kredytową Polaków

Jakie perspektywy ma rynek pierwotny

Indeks nastrojów rynkowych opracowują co kwartał portal Nieruchomosci-online.pl i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W ostatnim kwartale wskaźnik spadł symbolicznie o 0,5 pkt,, do 53,8 pkt. – Wynik jest jednak wyraźnie lepszy niż rok wcześniej, gdy nastroje balansowały na granicy pesymizmu (51 pkt) – zaznacza Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomosci-online.pl.

Rynek mieszkań wraca do równowagi

Na ogólny wynik indeksu nastrojów składają się oceny wszystkich kategorii nieruchomości, czyli mieszkań i domów z rynku wtórnego, działek, najmu i obiektów komercyjnych. Badanie nastrojów zostało przeprowadzone wśród 1541 pośredników w drugiej połowie września, czyli po kolejnych obniżkach stóp procentowych w lipcu i we wrześniu. Ostatniego cięcia stóp Rada Polityki Pieniężnej dokonała w październiku.

– Jest mniej emocji, a więcej przewidywalności. Klienci zyskali czas na decyzje, liczą, porównują i negocjują. Dziś coraz częściej to kupujący dyktują warunki, a sprzedający na rynku wtórnym powoli, ale jednak dostosowują się do nowych realiów, zwłaszcza przy ofertach długo wystawionych. Dobrze przygotowana oferta z realistyczną ceną nadal sprzedaje się relatywnie szybko – komentuje Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomosci-online.pl.