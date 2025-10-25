Rzeczpospolita

Klienci liczą, porównują, negocjują. „Nie można bawić się cenami”

Nastroje na rynku mieszkań są zdecydowanie lepsze niż rok temu, kiedy to balansowały na granicy pesymizmu.

Publikacja: 25.10.2025 11:01

Obniżki stóp procentowych poprawiły nastroje na rynku mieszkań, ale nie wywołały boomu

Obniżki stóp procentowych poprawiły nastroje na rynku mieszkań, ale nie wywołały boomu

Foto: Adobe Stock

aig

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego nastroje na rynku mieszkań są lepsze niż rok temu
  • Jak zmiany stóp procentowych wpływają na zdolność kredytową Polaków
  • Jakie perspektywy ma rynek pierwotny

Indeks nastrojów rynkowych opracowują co kwartał portal Nieruchomosci-online.pl i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W ostatnim kwartale wskaźnik spadł symbolicznie o 0,5 pkt,, do 53,8 pkt. – Wynik jest jednak wyraźnie lepszy niż rok wcześniej, gdy nastroje balansowały na granicy pesymizmu (51 pkt) – zaznacza Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomosci-online.pl.

Rynek mieszkań wraca do równowagi

Na ogólny wynik indeksu nastrojów składają się oceny wszystkich kategorii nieruchomości, czyli mieszkań i domów z rynku wtórnego, działek, najmu i obiektów komercyjnych. Badanie nastrojów zostało przeprowadzone wśród 1541 pośredników w drugiej połowie września, czyli po kolejnych obniżkach stóp procentowych w lipcu i we wrześniu. Ostatniego cięcia stóp Rada Polityki Pieniężnej dokonała w październiku. 

– Jest mniej emocji, a więcej przewidywalności. Klienci zyskali czas na decyzje, liczą, porównują i negocjują. Dziś coraz częściej to kupujący dyktują warunki, a sprzedający na rynku wtórnym powoli, ale jednak dostosowują się do nowych realiów, zwłaszcza przy ofertach długo wystawionych. Dobrze przygotowana oferta z realistyczną ceną nadal sprzedaje się relatywnie szybko – komentuje Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomosci-online.pl.

O większej przewidywalności rynku mówią także pytani przez portal pośrednicy. – Kupujący podejmują decyzje spokojniej, bez obawy, że „za miesiąc będzie 10 proc. drożej” albo że „za chwilę zniknie dopłata” – mówi cytowana przez serwis Anastasiia Stefanivska z biura White Wood Nieruchomości.

Jak dodaje, do niedawna rynek był mocno rozhuśtany przez inflację, skoki stóp procentowych, rządowe programy wsparcia, a także inwestorów kupujących mieszkania za gotówkę, chcąc się chronić przed utratą wartości pieniądza. – Teraz te czynniki zeszły na drugi plan i dlatego mówi się o powrocie do równowagi.

W III kwartale najwięcej optymizmu było widać na rynku mieszkań z rynku wtórnego. Zarówno kawalerki (ocena tego segmentu to 58,3 pkt), jak i większe lokale (56,9 pkt) poprawiły wyniki o 1,2 pkt kwartał do kwartału. – Co ważne, były to jedyne kategorie nieruchomości, które zanotowały poprawę nastrojów – zaznacza Rafał Bieńkowski. – Kolejne cięcia stóp procentowych zwiększyły zdolność kredytową i zachęciły przynajmniej część klientów do powrotu na rynek mieszkań. Obniżki oprocentowania przywróciły przewidywalność finansowania i poprawiły nastroje, ale nie wywołały boomu. To raczej powrót do spokojniejszego, bardziej zrównoważonego rytmu rynku – ocenia.

– Klienci wciąż są jeszcze mało decyzyjni i nieufni co do przyszłości. Spadek stóp procentowych pewnie niewiele zmieni w tym roku. Liczę na to, że jeżeli nic się nie zmieni geopolitycznie, to rynek powinien wrócić na swoje tory dopiero w połowie przyszłego roku – uważa Arkadiusz Zemła z agencji Bracia Sadurscy.

Większa zdolność kredytowa Polaków

Bogusław Półtorak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, podkreśla, że większa zdolność kredytowa Polaków to fakt. – Indeks dostępności kredytowej powrócił do poziomów sprzed trzech lat i nadal powoli rośnie. Efektem jest rosnąca liczba osób składających pytania kredytowe, która według danych BIK we wrześniu 2025 r. była o 40 proc. wyższa od tej w analogicznym okresie 2024 r. Oczekiwana stabilizacja warunków makroekonomicznych, w tym spadek inflacji i wzrost wynagrodzeń realnych, może dalej poprawiać zdolność kredytową – mówi ekonomista.

Domy i działki. Bez euforii na rynku 

Na rynku domów jednorodzinnych i działek budowlanych odnotowano raczej typowe dla tych kategorii sezonowe obniżki nastrojów. Jak wynika z badania Nieruchomosci-online.pl, w przypadku gruntów wartość subindeksu spadła o 3,1 pkt do poziomu 52,7 pkt, a w przypadku domów o 1,6 pkt do poziomu 51,8 pkt.

– Nastroje w dużej mierze kształtują dziś decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych i sytuacja makroekonomiczna. Niestety, chociaż spadki stóp poprawiają zdolność kredytową, to jednak wysokie ceny nieruchomości pozostają głównym czynnikiem powstrzymującym część klientów przed decyzją o zakupie – mówi cytowana przez portal Sylwia Gronek, agentka biura Express House.

– Na rynku nieruchomości ważna jest stabilność. Nie można bawić się cenami, tak jak to zrobiono, wprowadzając program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” Wszyscy odczuliśmy tego skutki – dopowiada Katarzyna Stępień z agencji Metrohouse.

Co dalej z mieszkaniówką 

Co z rynkiem pierwotnym? – Opinie co do perspektyw rynku pierwotnego są podzielone, ale przeważają te o rosnącej atrakcyjności dzięki rabatom, zmianom w ustawie o jawności cen i nowym inwestycjom – mówi Bogusław Półtorak. – Na rynek nieruchomości w dalszym ciągu negatywnie oddziałują jednak takie czynniki jak: wzmacniające się niepokoje związane z wojną, wysokie ceny, utrzymująca się inflacja, nadal wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych i niska zdolność części klientów (mimo obniżek stóp procentowych), niełatwa sytuacja na rynku pracy – podsumowuje ekonomista.

Indeks nastrojów rynkowych opracowują co kwartał portal Nieruchomosci-online.pl i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W ostatnim kwartale wskaźnik spadł symbolicznie o 0,5 pkt,, do 53,8 pkt. – Wynik jest jednak wyraźnie lepszy niż rok wcześniej, gdy nastroje balansowały na granicy pesymizmu (51 pkt) – zaznacza Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomosci-online.pl.

Rynek mieszkań wraca do równowagi

