– Wrzesień przyniósł wyraźną zmianę ruchu cen ofertowych mieszkań wystawionych do sprzedaży na rynku wtórnym. W większości dużych miast średnie stawki poszły w górę, zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka. Jak dodaje, niższe ceny niż przed rokiem utrzymały się tylko w Krakowie i Warszawie.

Tak zmieniają się ceny mieszkań z drugiej ręki

W porównaniu z sierpniem średnie ceny mieszkań z rynku wtórnego najbardziej wzrosły w Gdańsku (o 2,9 proc.). W Poznaniu poszły w górę o 2,2 proc., w Olsztynie o 1,8 proc. – Spadki odnotowaliśmy w Krakowie (minus 0,9 proc.), Łodzi (minus 0,4 proc.) i symbolicznie we Wrocławiu (minus 0,1 proc.). – W Warszawie średnia cena metra kwadratowego używanego mieszkania utrzymała się praktycznie na tym samym poziomie – mówi Marcin Drogomirecki.

Ekspert Morizona zaznacza, że nieco inaczej prezentuje się porównanie cen ofertowych z września tego roku z cenami z września 2024 r. – W ujęciu 12-miesięcznym dominują wzrosty, które zanotowało aż 10 z 12 analizowanych miast. Najbardziej – aż o 4 proc. – wzrosła średnia cena ofertowa mieszkań w Bydgoszczy. Wyraźnie – o 3,1 proc. – wzrosła średnia stawka za metr lokalu w Poznaniu, a ok. 2-procentowe wzrosty odnotowaliśmy w Olsztynie, Katowicach i Szczecinie.