Aktualizacja: 21.10.2025 15:32 Publikacja: 21.10.2025 14:54
Rynek mieszkań wchodzi w tę fazę stabilizacji, w której przy rosnącym udziale w podaży mieszkań nowszych, o średnim i wyższym standardzie, średnie ceny ofertowe lokali będą notować niewielkie wzrosty
Foto: Adobe Stock
– Wrzesień przyniósł wyraźną zmianę ruchu cen ofertowych mieszkań wystawionych do sprzedaży na rynku wtórnym. W większości dużych miast średnie stawki poszły w górę, zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka. Jak dodaje, niższe ceny niż przed rokiem utrzymały się tylko w Krakowie i Warszawie.
W porównaniu z sierpniem średnie ceny mieszkań z rynku wtórnego najbardziej wzrosły w Gdańsku (o 2,9 proc.). W Poznaniu poszły w górę o 2,2 proc., w Olsztynie o 1,8 proc. – Spadki odnotowaliśmy w Krakowie (minus 0,9 proc.), Łodzi (minus 0,4 proc.) i symbolicznie we Wrocławiu (minus 0,1 proc.). – W Warszawie średnia cena metra kwadratowego używanego mieszkania utrzymała się praktycznie na tym samym poziomie – mówi Marcin Drogomirecki.
Ekspert Morizona zaznacza, że nieco inaczej prezentuje się porównanie cen ofertowych z września tego roku z cenami z września 2024 r. – W ujęciu 12-miesięcznym dominują wzrosty, które zanotowało aż 10 z 12 analizowanych miast. Najbardziej – aż o 4 proc. – wzrosła średnia cena ofertowa mieszkań w Bydgoszczy. Wyraźnie – o 3,1 proc. – wzrosła średnia stawka za metr lokalu w Poznaniu, a ok. 2-procentowe wzrosty odnotowaliśmy w Olsztynie, Katowicach i Szczecinie.
Czytaj więcej
W III kwartale zainteresowanie mieszkaniami z rynku wtórnego wzrosło o 7 proc. Stabilizowały się...
Średnia cena ofertowa metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie spadła o 0,9 proc., a w Krakowie o 3,3 proc.
Foto: mat.prasowe
– Stabilizacja cen na rynku wtórnym nie oznacza ich całkowitej niezmienności. Niewielkie wahania – raz w górę, a raz w dół – są normą i świadczą o ciągłych zmianach, jakie zachodzą w strukturze podaży ofert – mówi Marcin Jańczuk. – Jedne lokale trafiające na rynek pozostają na nim dłużej i z biegiem czasu są przeceniane, inne, zwłaszcza te o wyższym standardzie, wprowadzane są z wyższymi cenami i mimo tego potrafią szybciej znajdować nabywców. Obok lokalizacji bowiem coraz większy wpływ na poziom zainteresowania klientów, a także na wysokość cen, ma wiek budynków oraz metraż i standard oferowanych lokali.
Czytaj więcej
Cztery obniżki stóp procentowych zachęcają klientów do rozglądania się po rynku nieruchomości. Na...
Ekspert Morizona zauważa, że wrzesień zauważalnie się wyróżnia na tle innych miesięcy W porównaniu z sierpniem średnie ceny ofertowe mieszkań wzrosły w ośmiu z 12 analizowanych miast, ale już w ujęciu rocznym aż w dziesięciu; wzrostom oparły się tylko dwa największe rynki mieszkaniowe – warszawski i krakowski.
– Może to oznaczać, że rynek wchodzi w tę fazę stabilizacji, w której przy rosnącym udziale w podaży mieszkań nowszych, o średnim i wyższym standardzie, średnie ceny ofertowe mieszkań będą notować niewielkie wzrosty – przewiduje Marcin Drogomirecki. – Szanse na taki scenariusz zwiększa obserwowane od sierpnia ożywienie popytu, na które wpływ mają obniżki stóp procentowych oraz coraz mniejsze prawdopodobieństwo znaczących przecen na rynku mieszkaniowym, których oczekiwała część klientów od dawna planujących zakup nieruchomości.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Wrzesień przyniósł wyraźną zmianę ruchu cen ofertowych mieszkań wystawionych do sprzedaży na rynku wtórnym. W większości dużych miast średnie stawki poszły w górę, zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka. Jak dodaje, niższe ceny niż przed rokiem utrzymały się tylko w Krakowie i Warszawie.
Cztery obniżki stóp procentowych zachęcają klientów do rozglądania się po rynku nieruchomości. Najemcy będą ucie...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
We wrześniu wynajęło się o 10 proc. mniej mieszkań niż rok temu. Wynajmujący mogą jedynie marzyć o podwyżkach cz...
Ten rok w historii regionalnych rynków biurowych zapisze się jako czas rekordowo małej nowej podaży. Deweloperz...
Celem jest podwojenie przychodów do 2029 r., stolica powinna odpowiadać za połowę sprzedaży mieszkań – mówią czł...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Dyskretna sprzedaż luksusowych mieszkań po wejściu w życie ustawy o jawności cen staje się właściwie niemożliwa...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas