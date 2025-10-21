Rzeczpospolita

Nieruchomości
Rynek wtórny. Ceny mieszkań poszły w górę

Średnie ceny ofertowe mieszkań wystawionych na sprzedaż we wrześniu najbardziej, o 2,9 proc., wzrosły w Gdańsku. Lokale zdrożały też w Poznaniu i Olsztynie – wynika z analiz Grupy Morizon-Gratka.

Publikacja: 21.10.2025 14:54



Rynek mieszkań wchodzi w tę fazę stabilizacji, w której przy rosnącym udziale w podaży mieszkań nowszych, o średnim i wyższym standardzie, średnie ceny ofertowe lokali będą notować niewielkie wzrosty

Foto: Adobe Stock

aig

– Wrzesień przyniósł wyraźną zmianę ruchu cen ofertowych mieszkań wystawionych do sprzedaży na rynku wtórnym. W większości dużych miast średnie stawki poszły w górę, zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka. Jak dodaje, niższe ceny niż przed rokiem utrzymały się tylko w Krakowie i Warszawie.

Tak zmieniają się ceny mieszkań z drugiej ręki

W porównaniu z sierpniem średnie ceny mieszkań z rynku wtórnego najbardziej wzrosły w Gdańsku (o 2,9 proc.). W Poznaniu poszły w górę o 2,2 proc., w Olsztynie o 1,8 proc. – Spadki odnotowaliśmy w Krakowie (minus 0,9 proc.), Łodzi (minus 0,4 proc.) i symbolicznie we Wrocławiu (minus 0,1 proc.). – W Warszawie średnia cena metra kwadratowego używanego mieszkania utrzymała się praktycznie na tym samym poziomie – mówi Marcin Drogomirecki.

Ekspert Morizona zaznacza, że nieco inaczej prezentuje się porównanie cen ofertowych z września tego roku z cenami z września 2024 r. – W ujęciu 12-miesięcznym dominują wzrosty, które zanotowało aż 10 z 12 analizowanych miast. Najbardziej – aż o 4 proc. – wzrosła średnia cena ofertowa mieszkań w Bydgoszczy. Wyraźnie – o 3,1 proc. – wzrosła średnia stawka za metr lokalu w Poznaniu, a ok. 2-procentowe wzrosty odnotowaliśmy w Olsztynie, Katowicach i Szczecinie.

Średnia cena ofertowa metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie spadła o 0,9 proc., a w Krakowie o 3,3 proc.

Foto: mat.prasowe

Kiedy można liczyć na przeceny mieszkań?

– Stabilizacja cen na rynku wtórnym nie oznacza ich całkowitej niezmienności. Niewielkie wahania – raz w górę, a raz w dół – są normą i świadczą o ciągłych zmianach, jakie zachodzą w strukturze podaży ofert – mówi Marcin Jańczuk. – Jedne lokale trafiające na rynek pozostają na nim dłużej i z biegiem czasu są przeceniane, inne, zwłaszcza te o wyższym standardzie, wprowadzane są z wyższymi cenami i mimo tego potrafią szybciej znajdować nabywców. Obok lokalizacji bowiem coraz większy wpływ na poziom zainteresowania klientów, a także na wysokość cen, ma wiek budynków oraz metraż i standard oferowanych lokali.

Ekspert Morizona zauważa, że wrzesień zauważalnie się wyróżnia na tle innych miesięcy W porównaniu z sierpniem średnie ceny ofertowe mieszkań wzrosły w ośmiu z 12 analizowanych miast, ale już w ujęciu rocznym aż w dziesięciu; wzrostom oparły się tylko dwa największe rynki mieszkaniowe – warszawski i krakowski.

– Może to oznaczać, że rynek wchodzi w tę fazę stabilizacji, w której przy rosnącym udziale w podaży mieszkań nowszych, o średnim i wyższym standardzie, średnie ceny ofertowe mieszkań będą notować niewielkie wzrosty – przewiduje Marcin Drogomirecki. – Szanse na taki scenariusz zwiększa obserwowane od sierpnia ożywienie popytu, na które wpływ mają obniżki stóp procentowych oraz coraz mniejsze prawdopodobieństwo znaczących przecen na rynku mieszkaniowym, których oczekiwała część klientów od dawna planujących zakup nieruchomości.

Źródło: rp.pl

Bankowość Kredyty Nieruchomości Kredyty hipoteczne Mieszkania

