8 min. 26 sek.

Weronika Woś: Firmy powinny myśleć nie tylko o zysku, ale też o dobrostanie | EFNI 2025

My jako pokolenie Z wiemy, że warto jako procodawców wybierać firmy, które robią coś więcej poza swoją podstawową działalnością. Liczy się nastawienie do pracownika, dbanie o szerszy dobrostan. Żeby firma skupiała się nie tylko na maksymalizacji zysku, co jest jej podstawowym zadaniem, ale żeby myślała szerzej - mówi Weronika Woś, wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studentka SGH.

