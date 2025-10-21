12 min. 10 sek.

Karolina Demus: Potrzebny dialog rządu z biznesem w sprawie bezpieczeństwa lekowego |EFNI 2025

To, co może zrobić rząd, to prowadzić bardzo otwarty dialog między biznesem a sektorem publicznym, aby wzmacniać bezpieczeństwo lekowe - mówi Karolina Demus, prezes Sandoz w Polsce. Jak tłumaczy, obecnie jesteśmy w stanie zaspokoić popyt na leki, ale w przypadku kryzysu, może się to okazać problemem z uwagi na uzależnienie od Azji, jeżeli chodzi o dostawy komponentów niezbędnych do produkcji leków.

