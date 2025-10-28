W poniedziałek premier Donald Tusk spotkał się z nauczycielami z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Tematem rozmowy były zmiany w Karcie Nauczyciela i przepisy dotyczące godzin ponadwymiarowych. - Mimo korzystnych zmian w ustawie, jedna kwestia okazała się bardzo dotkliwa dla nauczycieli, chodzi o godziny ponadwymiarowe - przyznał premier przed dzisiejszym posiedzeniem rządu.

Zapowiedział, że rząd zwróci się do klubów poselskich koalicji, aby w trybie sejmowym przygotowali zmianę przepisów, zgodnie z którą nauczyciele będą otrzymywać wynagrodzenie za gotowość do pracy, kiedy uczniowie są na wycieczkach. - Są bardzo różne sytuacje, one są nie do opisania, dlatego nie będę proponował tworzenia jakiegoś szczegółowego katalogu, nauczyciele dobrze wiedzą, że kiedy są w szkole, w każdej chwili mogą być też potrzebni, w różnych sytuacjach mogą się znaleźć i nie jest do opisania w dokumencie szczegółowo, jak ma wyglądać ta gotowość - wyjaśnił szef rządu.

Nauczyciele niezadowolenie z interpretacji MEN. Szkoły masowo odwołują wycieczki

Przypomnijmy, iż chodzi o znowelizowane przepisy Karty nauczyciela dotyczące prawa nauczycieli do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (te powyżej pensum), gdy zajęcia nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, np. klasa wyjechała na wycieczkę lub poszła na wagary. Nowelizacja miała ujednolicić praktykę. Niektóre szkoły wypłacały wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, inne nie, a były również takie, które płaciły w określonych przypadkach. Po zmianach wynagrodzenie przysługuje, gdy nauczyciel zamiast przydzielonych godzin zajęć zrealizował w tym samym dniu przydzielone przez dyrektora szkoły inne zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

W niedawno wydanym komunikacie MEN wskazał, iż „nauczyciel, który nie może zrealizować zaplanowanych godzin ponadwymiarowych z przyczyn dotyczących szkoły, np. z powodu wyjazdu klasy na wycieczkę, może mieć przydzielone doraźne zastępstwo, za które przysługuje wynagrodzenie w takiej samej stawce jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe lub może mieć przydzielone zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów na terenie szkoły i wtedy zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe”. Taka interpretacja spotkała się z niezadowoleniem środowisk nauczycielskich. Spowodowało to, że szkoły w całym kraju zaczęły masowo odwoływać lub zawieszać wycieczki.