Osobny postulat dotyczący VAT dotyczy pośrednio podatków dochodowych. Zaproponowano, by znieść restrykcje w tych podatkach spowodowane niedopełnieniem obowiązku płatności na rachunek zarejestrowany dla podatnika z tzw. białej listy VAT, a także wbrew obowiązkowi tzw. podzielonej płatności. Takie działania oczywiście wywołują konsekwencje także w sferze VAT, ale pomysłodawcy postulują, by nie karać podatnika dodatkowo brakiem zaliczenia takich płatności do kosztów uzyskania przychodu dla celów PIT i CIT.

Kto ma ponosić ciężar systemu kaucyjnego?

Kolejna propozycja jest powtórzeniem apelu handlu, by wprowadzić minimalną stawkę opłaty manipulacyjnej (handling fee) w systemie kaucyjnym. Chodzi o opłatę, którą operatorzy systemu kaucyjnego będą płacić sklepom. Przypomnijmy, że ten pomysł był już konsultowany z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a minister klimatu Anita Sowińska wyjaśniała operatorom, że byłaby to nadmierna regulacja systemu.

Jednak pomysł ten trafił do puli projektów deregulacyjnych. Autorzy propozycji, w ślad za handlowcami, alarmują, że operatorzy zaniżają proponowane stawki i tym samym przerzucają koszt funkcjonowania systemu kaucyjnego na handel. Domagają się wyznaczenia minimalnych stawek w specjalnym rozporządzeniu, ponieważ „proponowane przez operatorów stawki (10–12 gr za automatycznie zebraną butelkę PET i 3–10 gr przy zbiórce ręcznej) są znacznie niższe niż rzeczywiste koszty obsługi systemu”.

Propozycje deregulacyjne zespołu Brzoski. Patent na proste procedury patentowe

Kolejny wniosek proponuje uproszczenie dokonywania wpisów w rejestrach Urzędu Patentowego. Autorzy pomysłu zwracają uwagę, że dziś jest w zasadzie luka w przepisach, która by regulowała wpisy i korespondencję w postaci elektronicznej. Liczy się tylko forma papierowa, co nie zawsze jest konieczne.

Podają przykład – spółka wnioskująca do Urzędu Patentowego o wykreślenie zastawów zwykłych na kilkuset swoich znakach towarowych na podstawie tych samych dokumentów musi w obecnym stanie prawnym złożyć kilkaset osobnych wniosków i zestawów załączników.