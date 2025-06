Nie mają oszczędności, by przetrwać

Według ostatnich danych KRD, niespłacone zobowiązania ma 162,7 tys. firm w porównaniu do 160,3 tys. w ubiegłym roku. Prócz prowadzących działalność handlową, zadłużonych na 1,44 mld zł, duże problemy ze spłacaniem należności mają zwłaszcza firmy transportowe (930 mln zł) i budowlane (853,6 mln zł). Liczba nieuregulowanych faktur po terminie wzrosła o 98 tys. do 758 tys. Z kolei średnie przeterminowane zadłużenie zwiększyło się do 34 tys. zł. - To przy nieregularnych i do tego niskich wpływach kwota trudna do spłacenia. A przeciętna jednoosobowa firma nie ma wystarczających oszczędności, by bez regularnych wpływów przetrwać dłużej niż dwa miesiące – stwierdza Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG.

Rekordowe zadłużenie – 10,5 mln zł - należy do jednoosobowej firmy ze Śląska zajmującej się wykonywaniem instalacji elektrycznych. Jej wierzycielem jest przedsiębiorstwo zarządzające nieruchomościami. Na zwrot pieniędzy od prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czekają m.in. banki, firmy faktoringowe, leasingowe, pożyczkowe i ubezpieczeniowe, które powinny otrzymać łącznie blisko 1,6 mld zł. Jeszcze więcej – 2,6 mld zł – mają do wyegzekwowania fundusze sekurytyzacyjne.

Ale JDG są także wierzycielami: kontrahenci są im winni 485,5 mln zł. Z tego 154 mln zł przypada na faktury niezapłacone przez firmy budowlane, 86,7 mln zł to należności od przedsiębiorstw przemysłowych, a 82,2 mln zł – od handlowych.