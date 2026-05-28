Z sondażu wynika, że poglądy polityczne wyraźnie wpływają na ocenę obecności naszego kraju we wspólnocie europejskiej.
Z sondażu wynika również, że poglądy polityczne wyraźnie wpływają na ocenę obecności naszego kraju we wspólnocie europejskiej.
Badanie United Surveys by IBRiS pokazuje, że dominują pozytywne opinie na temat integracji Polski z UE. Odpowiedź „zdecydowanie dobre” wybrało 29,7 proc. respondentów, natomiast kolejne 25 proc. uznało członkostwo za „raczej dobre”.
Znacząca część ankietowanych nie widzi jednak w przynależności do Unii ani wyraźnych korzyści, ani strat. Odpowiedź „ani dobre, ani złe” wskazało 28,6 proc. uczestników badania. Negatywnie członkostwo ocenia łącznie 14 proc. respondentów – 9,4 proc. określiło je jako „raczej złe”, a 4,6 proc. jako „zdecydowanie złe”. Zdania na ten temat nie miało 2,7 proc. badanych.
Czytaj więcej
Koalicja Obywatelska powiększa przewagę nad PiS, Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej w najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
Jeszcze wyraźniejsze różnice widać po uwzględnieniu sympatii politycznych. Zwolennicy obecnej koalicji rządzącej niemal jednomyślnie popierają obecność Polski w UE. Aż 70 proc. z nich uważa ją za zdecydowanie korzystną, a 25 proc. za raczej korzystną. Pozostałe 5 proc. prezentuje neutralne stanowisko. W tej grupie nie odnotowano odpowiedzi negatywnych.
W elektoracie opozycji nastroje są znacznie bardziej powściągliwe. Najwięcej osób – 47 proc. – uznało, że członkostwo Polski w UE jest „ani dobre, ani złe”. Pozytywne odpowiedzi zdobyły łącznie 27 proc. wskazań, natomiast negatywne 24 proc.
Czytaj więcej
Zjednoczona Europa wyciąga wnioski z kryzysu irańskiego. Jej dalekosiężnym celem jest całkowita samowystarczalność w obszarze energetycznym.
Wśród pozostałych wyborców dominowały umiarkowanie pozytywne oceny. Najczęściej wybierano odpowiedź „raczej dobre”, którą wskazało 47 proc. respondentów. Neutralne stanowisko zajęło 27 proc. badanych, a krytyczne opinie wyraziło 15 proc. Co dziesiąta osoba z tej grupy nie potrafiła jednoznacznie ocenić członkostwa Polski w UE.
Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie wykonano w dniach 22–24 maja 2026 r. metodami CATI i CAWI na próbie 1000 osób.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas