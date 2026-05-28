Z sondażu wynika również, że poglądy polityczne wyraźnie wpływają na ocenę obecności naszego kraju we wspólnocie europejskiej.

Reklama Reklama

Ponad połowa Polaków dobrze ocenia integrację z UE

Badanie United Surveys by IBRiS pokazuje, że dominują pozytywne opinie na temat integracji Polski z UE. Odpowiedź „zdecydowanie dobre” wybrało 29,7 proc. respondentów, natomiast kolejne 25 proc. uznało członkostwo za „raczej dobre”.

Znacząca część ankietowanych nie widzi jednak w przynależności do Unii ani wyraźnych korzyści, ani strat. Odpowiedź „ani dobre, ani złe” wskazało 28,6 proc. uczestników badania. Negatywnie członkostwo ocenia łącznie 14 proc. respondentów – 9,4 proc. określiło je jako „raczej złe”, a 4,6 proc. jako „zdecydowanie złe”. Zdania na ten temat nie miało 2,7 proc. badanych.

Czytaj więcej Polityka Nowy sondaż partyjny: KO ucieka prawicy Koalicja Obywatelska powiększa przewagę nad PiS, Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej w najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Jeszcze wyraźniejsze różnice widać po uwzględnieniu sympatii politycznych. Zwolennicy obecnej koalicji rządzącej niemal jednomyślnie popierają obecność Polski w UE. Aż 70 proc. z nich uważa ją za zdecydowanie korzystną, a 25 proc. za raczej korzystną. Pozostałe 5 proc. prezentuje neutralne stanowisko. W tej grupie nie odnotowano odpowiedzi negatywnych.

Wyborcy opozycji o korzyściach z członkostwa w UE

W elektoracie opozycji nastroje są znacznie bardziej powściągliwe. Najwięcej osób – 47 proc. – uznało, że członkostwo Polski w UE jest „ani dobre, ani złe”. Pozytywne odpowiedzi zdobyły łącznie 27 proc. wskazań, natomiast negatywne 24 proc.

Wśród pozostałych wyborców dominowały umiarkowanie pozytywne oceny. Najczęściej wybierano odpowiedź „raczej dobre”, którą wskazało 47 proc. respondentów. Neutralne stanowisko zajęło 27 proc. badanych, a krytyczne opinie wyraziło 15 proc. Co dziesiąta osoba z tej grupy nie potrafiła jednoznacznie ocenić członkostwa Polski w UE.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie wykonano w dniach 22–24 maja 2026 r. metodami CATI i CAWI na próbie 1000 osób.