Wybory na Węgrzech będą poligonem doświadczalnym przed wyborami parlamentarnymi w Polsce 2027 r. Czy będą pozbawione obcych wpływów? 79 proc. Węgrów dopuszcza myśl, że w proces mogą zaangażować się obce służby, pokazuje sondaż Instytutu Publicus. Według Instytutu Gallupa ponad połowa Węgrów (57 proc.) nie wierzy, że wybory będą uczciwe.

Czytaj więcej Polityka Orbán oferował pomoc Putinowi. Ujawniono zapis poufnej rozmowy Premier Węgier Viktor Orbán zapewniał Władimira Putina, że jest gotów go wesprzeć, w tym pomóc w zakończeniu wojny z Ukrainą poprzez zorganizowanie...

Po wyborach prezydenckich w Polsce, na Węgrzech jeszcze bardziej przesuwają granicę

Już nikogo nie gorszy, a powinno, że obce mocarstwa wpływają na wyniki wyborów w innych państwach. Donald Trump w wyborach prezydenckich wskazał Karola Nawrockiego jako tego, który powinien wygrać. George Simion, lider Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów, jak wynika z ustaleń dziennikarzy śledczych VSquare, wspierał po cichu kampanię prezydencką Karola Nawrockiego na Facebooku. Doniesienia o finansowanych z zagranicy reklamach politycznych faworyzujących Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej, które mogły mieć miejsce z naruszeniem polskiego prawa, bada prokuratura. O wyborach w danym kraju nie decydują już tylko jego mieszkańcy, nagminnie poddawani manipulacjom i dezinformacji.

Donald Trump poparł Orbána. Z dwudniową wizytą do Budapesztu na kilka dni przed wyborami udał się wiceprezydent USA J.D. Vance. Czy coraz mniej popularna amerykańska administracja uratuje w niedzielę Fidesz, czy go zatopi?

Czy Orbán nie przesunie terminu wyborów po tym, jak prorosyjski prezydent Serbii poinformował, że serbskie wojsko odkryło ładunki wybuchowe w pobliżu infrastruktury gazowej łączącej Serbię z Węgrami? Tylko sondaże pracowni zbliżonych do rządu są przychylne dla Fideszu. Pozostałe wieszczą wygraną opozycji. Jednak, jak mówi w rozmowie z OKO.press Zsuzsanna Végh, ekspertka ds. Węgier z German Marshall Fund: „Wysokie poparcie Tiszy w sondażach nie gwarantuje zwycięstwa. Węgierska ordynacja wyborcza pełna jest trików i luk prawnych, które w ogromnym stopniu faworyzują partię rządzącą” – twierdzi ekspertka. Prawie połowa (49 proc.) Węgrów chce, żeby partia Pétera Magyara przejęła władzę w kraju, wynika z sondażu pracowni badawczej Publicus Institute przeprowadzonego między 27 a 30 marca 2026 r., a trend ten potwierdzają inne niezależne badania. Sytuacja jednak nie jest przesądzona. Jest zbyt wiele niewiadomych.

Polscy politycy patrzą na wybory na Węgrzech i wyciągają wnioski

Węgierskie wybory są istotne dla polskich polityków. Istnieje tu nawet specyficzne sprzężenie zwrotne. Tak jak 29 maja 2025 r. podczas konferencji CPAC w Budapeszcie premier Węgier Viktor Orbán poparł Karola Nawrockiego w II turze wyborów prezydenckich, tak prezydent Nawrocki 23 marca spotkał się z premierem Orbánem. Lider Fideszu, który w krajach Unii Europejskiej jest oskarżany o współpracę z putinowską Rosją, błyskawicznie pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z polskim prezydentem. Nawrocki legitymizował Orbána, prorosyjskiego przywódcę coraz bardziej izolowanego w Unii Europejskiej. Polakom nie spodobało się to spotkanie. Wynika z sondażu IBRIS przeprowadzonego dla WP. Aż 44,7 proc. respondentów oceniło wizytę Nawrockiego u Orbána negatywnie, a pozytywnie 36,5 proc. ankietowanych. Kto ma rację?

10 powodów, dla których wybory parlamentarne na Węgrzech wpłyną na bezpieczeństwo Polski

1. Orbán jest sojusznikiem Putina i chce, żeby Rosja była traktowana nie jako agresor, ale partner w interesach, a Ukrainę nazywa „państwem terrorystycznym” i „bardzo niebezpiecznym krajem”. Szef dyplomacji rządu Orbána regularnie przekazywał Moskwie informacje o tym, co liderzy Unii Europejskiej omawiali nieoficjalnie. Premier Węgier wezwał Unię Europejską do zawieszenia sankcji przyjętych przeciwko rosyjskiemu sektorowi energetycznemu. „Musimy porzucić plany odejścia od rosyjskich surowców energetycznych” – mówił.

2. Premier Węgier blokuje wypłatę ok. 2 mld euro (ok. 8-9 mld zł) rekompensaty dla Polski z Europejskiego Funduszu Pokojowego za sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie. Orbán miał zapewnić w październiku Putina, że jest „do jego dyspozycji w każdej sprawie” – przekazała agencja Bloomberga, powołując się na rządową transkrypcję rozmowy telefonicznej obu przywódców.

3. Od 1 lipca Węgry odetną dostawy gazu na Ukrainę. Węgry wstrzymały tranzyt kluczowych towarów do Ukrainy, dopóki kraj ten nie przywróci transportu rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Orbán zablokował pożyczkę unijną dla Ukrainy – 90 mld euro.

4. Porażka Orbána w wyborach na Węgrzech może pozbawić Chiny najważniejszego sojusznika w UE, który dotąd blokował unijne sankcje wobec Pekinu – ocenia hongkoński dziennik „South China Morning Post”. Budapeszt wielokrotnie wetował unijne rezolucje potępiające łamanie praw człowieka w Chinach.

5. Premier Węgier atakował Polskę za pomoc Ukrainie, zarzucając polskiemu rządowi „psychozę wojenną” i „promowanie eskalacji konfliktu”.

6. Wolność słowa na Węgrzech jest ograniczana poprzez przejmowanie mediów przez podmioty powiązane z władzą, co prowadzi do autocenzury i zaniku niezależnego dziennikarstwa. Po 2010 r. rynek medialny został scentralizowany, a ustawa medialna krytykowana jest przez OBWE za podważanie wolności prasy. Bez niezależnych mediów nie ma demokratycznej kontroli władzy.

7. Węgry są uznawane za najbardziej skorumpowany kraj w Unii Europejskiej, co potwierdzają raporty Transparency International.

8. Węgry Orbána są nie tylko prorosyjskie i antyukraińskie, ale również antyunijne. Rząd w Budapeszcie wetuje kluczowe decyzje dotyczące sankcji na Rosję czy wsparcia dla Ukrainy, ale też łamie praworządność, a za wysokie ceny energii oskarża UE. Węgry straciły 1,04 mld euro z funduszy UE w ramach mechanizmu warunkowości. To pierwszy taki przypadek w historii Unii Europejskiej. Powodem jest brak działań w zakresie przejrzystości i przeciwdziałania korupcji.

9. Sytuacja gospodarcza Węgier po 16 latach rządów Orbána jest zła. W 2025 r. według prognoz Komisji Europejskiej tempo wzrostu gospodarczego Węgier wyniosło zaledwie 0,8 proc., czterokrotnie wolniej niż w Polsce. Zadłużenie Węgier osiąga 75 proc. PKB. W budżecie nie ma pieniędzy, które poszły na „kiełbasę wyborczą”. Z państwa dobrze prosperującego Węgry znalazły się na gospodarczej krawędzi.

10. Orbán dystansuje się od NATO. Chce, żeby Węgry unikały militarnego angażowania się poza swoim terytorium i uważa, że Rosja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla NATO, a Ukraina powinna być państwem buforowym.

Czy można być przyjacielem Orbána, który jest sojusznikiem Putina?

12 kwietnia rozstrzygnie się, czy Putin zachowa sojusznika w osłabianiu Ukrainy i naszego regionu, a Trump konia trojańskiego w UE. Europejscy przywódcy nacjonalistyczni, w tym Marine Le Pen z Francji i Matteo Salvini z Włoch, pokazali swoje poparcie dla obecnego premiera podczas „Wielkiego Zgromadzenia Patriotów” w Budapeszcie.

Nie ma pewności, czy wybory będą uczciwe, jak zagłosują obywatele Węgier uprawnieni do głosowania, mieszkający poza krajem, jak zagłosuje wieś i czy po 16 latach na Węgrzech wygra potrzeba zmiany?

W wywiadzie dla węgierskiego, prorządowego portalu „Mandiner” Jarosław Kaczyński powiedział: „Wygrana premiera Viktora Orbána byłaby bardzo ważna dla Węgier, ale też dla Europy”. Prezes PiS stwierdził, że jeśli wygra Fidesz, „Mogłaby powstać siła, która zmieniłaby Europę”. A jeszcze w 2019 r. Witold Waszczykowski, były szef MSZ z PiS mówił, że Marine Le Pen i Matteo Salvini są prorosyjscy. Pytaniem retorycznym jest, czy w interesie Polski jest, żeby na Węgrzech wygrała formacja prorosyjska, antyukraińska i antyunijna. Pewne jest, że sukces Orbána jest w interesie Moskwy i administracji Trumpa, które chcą wrócić do interesów z Rosją i którym wadzi UE.

Wybory na Węgrzech zdecydują o sile Rosji, osłabieniu UE i NATO oraz bezpieczeństwie Polski.