Viktor Orbán
Wybory na Węgrzech będą poligonem doświadczalnym przed wyborami parlamentarnymi w Polsce 2027 r. Czy będą pozbawione obcych wpływów? 79 proc. Węgrów dopuszcza myśl, że w proces mogą zaangażować się obce służby, pokazuje sondaż Instytutu Publicus. Według Instytutu Gallupa ponad połowa Węgrów (57 proc.) nie wierzy, że wybory będą uczciwe.
Czytaj więcej
Premier Węgier Viktor Orbán zapewniał Władimira Putina, że jest gotów go wesprzeć, w tym pomóc w zakończeniu wojny z Ukrainą poprzez zorganizowanie...
Już nikogo nie gorszy, a powinno, że obce mocarstwa wpływają na wyniki wyborów w innych państwach. Donald Trump w wyborach prezydenckich wskazał Karola Nawrockiego jako tego, który powinien wygrać. George Simion, lider Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów, jak wynika z ustaleń dziennikarzy śledczych VSquare, wspierał po cichu kampanię prezydencką Karola Nawrockiego na Facebooku. Doniesienia o finansowanych z zagranicy reklamach politycznych faworyzujących Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej, które mogły mieć miejsce z naruszeniem polskiego prawa, bada prokuratura. O wyborach w danym kraju nie decydują już tylko jego mieszkańcy, nagminnie poddawani manipulacjom i dezinformacji.
Czytaj więcej
George Simion, lider Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów, przegrał w ubiegłym wybory prezydenckie w Rumunii, ale – jak wynika z ustaleń dziennikarzy...
Donald Trump poparł Orbána. Z dwudniową wizytą do Budapesztu na kilka dni przed wyborami udał się wiceprezydent USA J.D. Vance. Czy coraz mniej popularna amerykańska administracja uratuje w niedzielę Fidesz, czy go zatopi?
Czy Orbán nie przesunie terminu wyborów po tym, jak prorosyjski prezydent Serbii poinformował, że serbskie wojsko odkryło ładunki wybuchowe w pobliżu infrastruktury gazowej łączącej Serbię z Węgrami? Tylko sondaże pracowni zbliżonych do rządu są przychylne dla Fideszu. Pozostałe wieszczą wygraną opozycji. Jednak, jak mówi w rozmowie z OKO.press Zsuzsanna Végh, ekspertka ds. Węgier z German Marshall Fund: „Wysokie poparcie Tiszy w sondażach nie gwarantuje zwycięstwa. Węgierska ordynacja wyborcza pełna jest trików i luk prawnych, które w ogromnym stopniu faworyzują partię rządzącą” – twierdzi ekspertka. Prawie połowa (49 proc.) Węgrów chce, żeby partia Pétera Magyara przejęła władzę w kraju, wynika z sondażu pracowni badawczej Publicus Institute przeprowadzonego między 27 a 30 marca 2026 r., a trend ten potwierdzają inne niezależne badania. Sytuacja jednak nie jest przesądzona. Jest zbyt wiele niewiadomych.
Węgierskie wybory są istotne dla polskich polityków. Istnieje tu nawet specyficzne sprzężenie zwrotne. Tak jak 29 maja 2025 r. podczas konferencji CPAC w Budapeszcie premier Węgier Viktor Orbán poparł Karola Nawrockiego w II turze wyborów prezydenckich, tak prezydent Nawrocki 23 marca spotkał się z premierem Orbánem. Lider Fideszu, który w krajach Unii Europejskiej jest oskarżany o współpracę z putinowską Rosją, błyskawicznie pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z polskim prezydentem. Nawrocki legitymizował Orbána, prorosyjskiego przywódcę coraz bardziej izolowanego w Unii Europejskiej. Polakom nie spodobało się to spotkanie. Wynika z sondażu IBRIS przeprowadzonego dla WP. Aż 44,7 proc. respondentów oceniło wizytę Nawrockiego u Orbána negatywnie, a pozytywnie 36,5 proc. ankietowanych. Kto ma rację?
1. Orbán jest sojusznikiem Putina i chce, żeby Rosja była traktowana nie jako agresor, ale partner w interesach, a Ukrainę nazywa „państwem terrorystycznym” i „bardzo niebezpiecznym krajem”. Szef dyplomacji rządu Orbána regularnie przekazywał Moskwie informacje o tym, co liderzy Unii Europejskiej omawiali nieoficjalnie. Premier Węgier wezwał Unię Europejską do zawieszenia sankcji przyjętych przeciwko rosyjskiemu sektorowi energetycznemu. „Musimy porzucić plany odejścia od rosyjskich surowców energetycznych” – mówił.
Czytaj więcej
– W tej chwili bardzo wielu Węgrów odkrywa, jak katastrofalny jest stan usług publicznych – relacjonuje w podcaście „Rzecz w tym” Jędrzej Bielecki...
10. Orbán dystansuje się od NATO. Chce, żeby Węgry unikały militarnego angażowania się poza swoim terytorium i uważa, że Rosja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla NATO, a Ukraina powinna być państwem buforowym.
Czytaj więcej
Pierwszym ciosem dla nowego rządu będzie brak funduszy w kasie państwa. Rząd Viktora Orbána do lutego skonsumował połowę założonego na cały rok def...
12 kwietnia rozstrzygnie się, czy Putin zachowa sojusznika w osłabianiu Ukrainy i naszego regionu, a Trump konia trojańskiego w UE. Europejscy przywódcy nacjonalistyczni, w tym Marine Le Pen z Francji i Matteo Salvini z Włoch, pokazali swoje poparcie dla obecnego premiera podczas „Wielkiego Zgromadzenia Patriotów” w Budapeszcie.
Nie ma pewności, czy wybory będą uczciwe, jak zagłosują obywatele Węgier uprawnieni do głosowania, mieszkający poza krajem, jak zagłosuje wieś i czy po 16 latach na Węgrzech wygra potrzeba zmiany?
W wywiadzie dla węgierskiego, prorządowego portalu „Mandiner” Jarosław Kaczyński powiedział: „Wygrana premiera Viktora Orbána byłaby bardzo ważna dla Węgier, ale też dla Europy”. Prezes PiS stwierdził, że jeśli wygra Fidesz, „Mogłaby powstać siła, która zmieniłaby Europę”. A jeszcze w 2019 r. Witold Waszczykowski, były szef MSZ z PiS mówił, że Marine Le Pen i Matteo Salvini są prorosyjscy. Pytaniem retorycznym jest, czy w interesie Polski jest, żeby na Węgrzech wygrała formacja prorosyjska, antyukraińska i antyunijna. Pewne jest, że sukces Orbána jest w interesie Moskwy i administracji Trumpa, które chcą wrócić do interesów z Rosją i którym wadzi UE.
Czytaj więcej
Viktor Orbán zastawił pułapki, aby uniemożliwić swojemu następcy rządzenie Węgrami - analizuje serwis Politico.
Wybory na Węgrzech zdecydują o sile Rosji, osłabieniu UE i NATO oraz bezpieczeństwie Polski.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas