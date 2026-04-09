W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Zawieszenie broni w cieniu nowych ataków

Inwestorzy z ulgą przyjęli informację o zawieszeniu broni w Zatoce Perskiej i zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormuz. Giełdy na całym świecie zareagowały silnymi wzrostami – od Azji po Europę i USA – a ceny ropy spadły do okolic 90 dol. za baryłkę. Optymizm może jednak okazać się przedwczesny. Iran, w odpowiedzi na działania Izraela, przeprowadził kolejne ataki i zagroził wycofaniem się z porozumienia. Teheran podważył także sens negocjacji, co stawia pod znakiem zapytania trwałość rozejmu i stabilność na rynku ropy.

MFW ostrzega: wydatki zbrojeniowe zwiększają dług

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje, że rosnące wydatki na obronność stanowią poważne ryzyko dla finansów publicznych. Choć krótkoterminowo stymulują gospodarkę, w dłuższej perspektywie prowadzą do wzrostu zadłużenia i ograniczenia przestrzeni fiskalnej. Polska jest jednym z przykładów tego trendu. Zadłużenie Skarbu Państwa przekroczyło już 2 biliony zł, co oznacza dynamiczny wzrost w ostatnich latach. Wysokie wydatki militarne mogą więc ograniczyć możliwości reagowania na przyszłe kryzysy gospodarcze.

Drogie bilety lotnicze zostaną z nami na dłużej

Nawet w przypadku pełnego otwarcia cieśniny Ormuz powrót do równowagi na rynku paliwa lotniczego zajmie miesiące – ostrzega Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA). Oznacza to, że wysokie ceny biletów lotniczych utrzymają się dłużej. Kryzys paliwowy już teraz wpływa na branżę lotniczą, ograniczając dostępność paliwa i zwiększając koszty operacyjne przewoźników.

Bumech inwestuje w surowce w RPA

Bumech kontynuuje strategię dywersyfikacji działalności i wchodzi na rynek surowcowy w Republice Południowej Afryki. Spółka przejmie kontrolę nad złożami zawierającymi m.in. cynk, miedź, srebro, a także złoto i ind. To kolejny krok w budowie międzynarodowej pozycji firmy, która wcześniej rozwijała działalność w sektorze maszyn i współpracę przy produkcji sprzętu wojskowego. Inwestycja w RPA może znacząco zwiększyć potencjał wydobywczy spółki.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.