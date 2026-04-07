Bill Ackman, giełdowy aktywista prowadzący firmę inwestycyjną Pershing Square Capital Management, chce za jej pośrednictwem przejąć jedną z trzech największych wytwórni muzycznych: Universal Music Group. Pershing Square złożył we wtorek ofertę zakupu Universal Music Group opiewającą na ponad 60 mld dol. (wraz z długiem). W efekcie kurs akcji UMG na giełdzie w Amsterdamie zyskuje kilkanaście procent. Jeśli dojdzie do tej transakcji, a nie jest to pewne, powstanie specjalny wehikuł z siedzibą w Nevadzie, do którego trafi wytwórnia, a jej akcje zostaną wycofane z giełdy papierów wartościowych w Amsterdamie i obrót przeniesiony zostanie do Nowego Jorku – informuje m.in. „The Wall Street Journal” powołując się na komunikaty funduszu Ackmana.

Fundusz podbił kurs Universal Music. Ma plan dla wytwórni

Sam Bill Ackman, który poprzez swoje fundusze jest obecnie mniejszościowym udziałowcem UMG (wytwórnia podaje, że ma on poniżej 5 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu) ocenia, że przejęcie rozwiąże wszystkie problemy, które dziś obniżają wycenę akcji Universal Music, wydawcy takich twórców jak Bad Bunny, Taylor Swift czy The Beatles. Do portfolio UMG, właściciela mniejszych studiów nagraniowych, należą także płyty Boba Dylana, Kendricka Lamara, Eltona Johna, Coldplay i Billie Eilish.

Głównymi akcjonariuszami nagraniowej grupy są francuski holding Vivendi, miliarder i przedsiębiorca Vincent Bolloré stojący na czele rodziny kontrolującej Vivendi oraz chiński Tencent. Ackman proponuje transakcję częściowo w gotówce, a częściowo w akcjach. Elementem operacji ma być sprzedaż akcji Spotify, w którą Pershing Square zainwestował.

Mimo szczodrej oferty Pershinga, akcje UMG notowane są we wtorek w Amsterdamie po około 19,4 euro za sztukę, co daje kapitalizację spółki rzędu 35 mld euro. Kurs – jak zauważa „WSJ” – jest tylko nieznacznie wyższy niż w 2021 r., podczas pierwotnej oferty publicznej wytwórni.

Zmienny jak Bill Ackman

Ackman potrafi jednak zmieniać zdanie. W 2021 r. chciał kupić za pośrednictwem innego funduszu ze swojej grupy 10-proc. pakiet akcji od Vivendi, ale dość szybko zrezygnował. Na przeszkodzie stanąć miały aspekty prawne i regulacyjne.

W kolejnym kroku 10-proc. pakiet akcji nabył już bezpośrednio Pershing Square. Wytwórnia stała się największym aktywem inwestycyjnej grupy, a Ackman wszedł nawet do rady dyrektorów UMG. W ubiegłym roku jednak odszedł z niej argumentując, że ma inne zobowiązania. „Założyciel firmy Pershing jest znany ze swoich agresywnych taktyk, ale droga od pasywnego inwestora do osoby z wewnątrz firmy, a następnie potencjalnego właściciela, jest nietypowa” – komentuje „WSJ”.

Universal Music jest jednym z trzech tzw. majorsów obok Sony Music Entertainment i Warner Music Group. Posiada ponad 30 proc. rynku nagraniowego. Universal Music Group w 2025 r. zanotowała 12,51 mld euro przychodu (plus 5,7 proc. w porównaniu z 2024 r.), a zysk netto UMG sięgał 1,5 mld euro i spadł o ponad 26 proc. rok do roku.