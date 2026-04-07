Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, które wykorzystały już okres pobierania zasiłku chorobowego, nadal są niezdolne do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują poprawę. Świadczenie jest przyznawane na czas potrzebny do odzyskania zdolności do pracy, maksymalnie na 12 miesięcy, jednorazowo albo w częściach. Przez pierwsze 90 dni wynosi ono 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, później 75 proc., a w czasie ciąży 100 proc. podstawy. Gdy ten okres się kończy a stan zdrowia wciąż nie pozwala wrócić do obowiązków zawodowych, warto sprawdzić, czy można ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy albo, w określonych przypadkach, o świadczenie przedemerytalne.

Kto może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Jeżeli po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego osoba nadal nie może pracować zarobkowo z powodu stanu zdrowia, może zastanowić się nad złożeniem wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Za osobę częściowo niezdolną do pracy uważa się kogoś, kto utracił możliwość wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami. Całkowita niezdolność oznacza natomiast brak możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Aby dostać rentę, trzeba spełnić łącznie kilka warunków, przede wszystkim być niezdolnym do pracy, co wymaga potwierdzenia lekarza orzecznika, mieć wymagany staż ubezpieczeniowy i wykazać, że niezdolność powstała w odpowiednim czasie przewidzianym w przepisach. ZUS może przyznać rentę stałą, okresową albo szkoleniową, jeśli potrzebne jest przekwalifikowanie zawodowe.

Kiedy można ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

W przypadku ustania prawa do renty, np. po upłynięciu okresu, na jaki była przyznana lub gdy lekarz orzecznik uzna, że dana osoba jest zdolna do pracy, niektóre osoby mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Aby jednak zostało ono przyznane, należy spełnić szereg warunków. Trzeba między innymi pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni, pozostać zarejestrowanym jako bezrobotny i złożyć wniosek w terminie 30 dni od uzyskania odpowiedniego dokumentu z urzędu pracy.

Ponadto, żeby po ustaniu renty dostać świadczenie przedemerytalne, trzeba najpierw pobierać tę rentę nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat. Do dnia ustania prawa do renty trzeba też mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz odpowiedni staż uprawniający do emerytury, czyli co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny. Dodatkowo trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.

Osoby, które ubiegają się o świadczenie przedemerytalne a wcześniej pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy, otrzymają to świadczenie w wysokości ostatnio ustalonej renty, jednak nie wyższej niż obowiązująca kwota ryczałtowa świadczenia przedemerytalnego.