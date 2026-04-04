Podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla psychologów w 2026 roku
Nowe stawki to efekt waloryzacji zapisanej w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Podstawą do ich wyliczenia jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 r., które wyniosło 8 903,56 zł. Od tej kwoty obliczane są pensje minimalne dla poszczególnych grup zawodowych według ustawowych współczynników pracy.
Ostatecznie rząd potwierdził wzrost płac o 8,82 proc., choć wcześniej Ministerstwo Zdrowia chciało przesunąć podwyżki na styczeń 2027 r. i ograniczyć ich dynamikę. Sprzeciw środowiska medycznego był jednak na tyle silny, że mechanizm waloryzacji pozostawiono bez zmian.
Czytaj więcej
Najwyższa minimalna pensja od 1 lipca będzie przysługiwać lekarzom i lekarzom dentystom ze specjalizacją. W ich przypadku wyniesie 12 910,16 zł brutto, czyli o 1 046,67 zł więcej niż wcześniej. Lekarze bez specjalizacji otrzymają co najmniej 10 595,24 zł brutto, a lekarze stażyści 8 458,38 zł brutto.
Jedną z najlepiej wynagradzanych grup będą też pielęgniarki i położne z tytułem magistra oraz wymaganą specjalizacją. Ich minimalna pensja zasadnicza wzrośnie do 11 485,59 zł brutto.
Niższe, ale i tak zauważalne podwyżki otrzymają pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji oraz z licencjatem i specjalizacją. Od 1 lipca będą zarabiały minimum 9 081,63 zł brutto.
Z kolei minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych z licencjatem lub ze średnim wykształceniem bez specjalizacji od 1 lipca wyniesie 8369,35 zł.
Od 1 lipca 2026 roku minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych ma wynosić (kwoty brutto):
Podwyżki obejmą również ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz pracowników niemedycznych. Podane kwoty to wartości minimalne. Osoby zatrudnione w ochronie zdrowia mogą liczyć na jeszcze wyższe zarobki dzięki dodatkom za dyżury, staż oraz pracę w nocy.
Czytaj więcej
Podwyżki obejmą pracowników zatrudnionych w publicznych placówkach ochrony zdrowia, ale nie wszystkich wykonujących zawody medyczne. Jak informuje Portal Samorządowy, nie będą one dotyczyć osób pracujących na kontraktach cywilnoprawnych oraz części specjalistów działających wyłącznie w sektorze prywatnym.
Wzrost wynagrodzeń oznacza też duże obciążenie dla systemu. Koszt lipcowej podwyżki szacowany jest na co najmniej 3,5 mld zł. Pracodawcy alarmują, że bez dodatkowych pieniędzy część szpitali może mieć problem z utrzymaniem płynności finansowej. Związki zawodowe odpowiadają, że wyższe pensje są konieczne, by zatrzymać kadry w publicznej ochronie zdrowia.
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas