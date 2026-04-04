Karta parkingowa ułatwia jej posiadaczom znalezienie miejsca postojowego. Mogą oni skorzystać z miejsc oznaczonych tzw. kopertą, które są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Komu przysługuje karta parkingowa? Zasady w 2026 roku

Jak podaje portal niepelnosprawni.gov.pl, na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym karta parkingowa przysługuje osobom, które spełniają poniższe kryteria:

  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Co istotne, wskazanie do karty parkingowej w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może zostać stwierdzone w przypadku, gdy ustalona przyczyna niepełnosprawności oznaczona jest symbolem:

  • 04-0 (choroby narządu wzroku),
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
  • lub 10-N (choroba neurologiczna),
  • 07-S (choroby układu oddechowego oraz krążenia) w przypadku stwierdzenia wystąpienia znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się.

Jak ubiegać się o kartę parkingową? Zasady

Aby uzyskać kartę parkingową wymagane jest posiadanie wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności:

  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Wniosek o wydanie karty może złożyć

  • osoba niepełnosprawna,
  • jeden z rodziców albo opiekun prawny, jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,
  • kurator, jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.

Ile kosztuje wydanie karty parkingowej? Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby ubiegać się o kartę parkingową należy złożyć osobiście poniższe dokumenty w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności:

  • wniosek o wydanie karty parkingowej,
  • oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność,
  • dowód opłaty za wydanie karty parkingowej,
  • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy i ciemnych szkieł w okularach,
  • upoważnienie do odbioru karty – jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał za nią gotową kartę.

Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyznaniu lub odmowie przyznania karty w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W decyzji będzie podana informacja o terminie i miejscu odbioru karty.

Wydanie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością kosztuje 21 zł. Karta parkingowa jest ważna do zakończenia okresu, na który jest przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat.

