Karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami
Karta parkingowa ułatwia jej posiadaczom znalezienie miejsca postojowego. Mogą oni skorzystać z miejsc oznaczonych tzw. kopertą, które są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
Europejski Bank Centralny i narodowe banki krajów UE zalecają obywatelom, by zabezpieczyli się w gotówkę na wypadek sytuacji kryzysowej. Kwota powi...
Jak podaje portal niepelnosprawni.gov.pl, na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym karta parkingowa przysługuje osobom, które spełniają poniższe kryteria:
Co istotne, wskazanie do karty parkingowej w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może zostać stwierdzone w przypadku, gdy ustalona przyczyna niepełnosprawności oznaczona jest symbolem:
W kwietniu ruszyły wypłaty 13. emerytury. Pierwsze przelewy trafiły do seniorów już 1i 3 kwietnia, kolejne planowane są świętach - 10 kwietnia. Ch...
Aby uzyskać kartę parkingową wymagane jest posiadanie wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności:
Wniosek o wydanie karty może złożyć:
Nowelizacja przepisów w. zwolnień chorobowych ma uporządkować zasady kontroli L4, doprecyzować pojęcia i przyspieszyć wydawanie decyzji. Najważniej...
Aby ubiegać się o kartę parkingową należy złożyć osobiście poniższe dokumenty w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności:
Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyznaniu lub odmowie przyznania karty w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W decyzji będzie podana informacja o terminie i miejscu odbioru karty.
Wydanie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością kosztuje 21 zł. Karta parkingowa jest ważna do zakończenia okresu, na który jest przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat.
Na co może liczyć osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim? Choć lista świadczeń i ulg jest niższa niż w przypadku osób z...
