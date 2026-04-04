Karta parkingowa ułatwia jej posiadaczom znalezienie miejsca postojowego. Mogą oni skorzystać z miejsc oznaczonych tzw. kopertą, które są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Komu przysługuje karta parkingowa? Zasady w 2026 roku

Jak podaje portal niepelnosprawni.gov.pl, na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym karta parkingowa przysługuje osobom, które spełniają poniższe kryteria:

osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Co istotne, wskazanie do karty parkingowej w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może zostać stwierdzone w przypadku, gdy ustalona przyczyna niepełnosprawności oznaczona jest symbolem:

04-0 (choroby narządu wzroku),

05-R (upośledzenie narządu ruchu)

lub 10-N (choroba neurologiczna),

07-S (choroby układu oddechowego oraz krążenia) w przypadku stwierdzenia wystąpienia znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się.

Jak ubiegać się o kartę parkingową? Zasady

Aby uzyskać kartę parkingową wymagane jest posiadanie wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności:

orzeczenia o niepełnosprawności,

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Wniosek o wydanie karty może złożyć:

osoba niepełnosprawna,

jeden z rodziców albo opiekun prawny, jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,

kurator, jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.

Ile kosztuje wydanie karty parkingowej? Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby ubiegać się o kartę parkingową należy złożyć osobiście poniższe dokumenty w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności:

wniosek o wydanie karty parkingowej,

oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność,

dowód opłaty za wydanie karty parkingowej,

aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy i ciemnych szkieł w okularach,

upoważnienie do odbioru karty – jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał za nią gotową kartę.

Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyznaniu lub odmowie przyznania karty w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W decyzji będzie podana informacja o terminie i miejscu odbioru karty.

Wydanie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością kosztuje 21 zł. Karta parkingowa jest ważna do zakończenia okresu, na który jest przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat.