18 maja 2026 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Komisji (UE) 2026/909 z 27 kwietnia 2026 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Zmiany wprowadzono na podstawie opinii Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów.

Zakaz stosowania fosforanu trifenylu. To składnik produktów do paznokci

Unijne rozporządzenie wprowadza zakaz stosowania fosforanu trifenylu (skrót: TPP). Jest to substancja używana w kosmetykach jako tzw. plastyfikator, poprawiający elastyczność i trwałość formuły. Występuje głównie w produktach takich jak:

lakiery do paznokci

utwardzacze do paznokci

bazy i i top coaty do paznokci hybrydowych

Jak wynika z rozporządzenia, stosowanie fosforanu trifenylu w produktach kosmetycznych stwarza potencjalne ryzyko dla zdrowia Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów i ograniczenie stosowania substancji, które mogą stanowić zagrożenie przy długotrwałym użytkowaniu.

Zmiany dotyczą także substancji zapachowych i farb do włosów

Nowe regulacje zaostrzają również przepisy dotyczące substancji zapachowych stosowanych m.in. w perfumach, dezodorantach, kremach, szamponach i produktach do pielęgnacji ciała. Określają dokładnie dopuszczalne limity i stężenia takich składników, jak:

cytral,

geranial,

neral,

salicylan benzylu (benzyl salicylate),

a także dla soli cynku rozpuszczalnych w wodzie.

Rozporządzenie wprowadza także szczegółowe warunki stosowania barwników w farbach i produktach do koloryzacji włosów. Chodzi o substancje takie, jak: HC Blue No. 18, HC Yellow No. 16 czy HC Red No. 18.

Nowe regulacje w sprawie filtru UV i dopuszczenie kolejnego konserwantu

Przewidziano również zmianę dotyczącą filtrów UV. Zaostrzono wymagania dotyczące czystości jednej ze stosowanych substancji o nazwie Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB). Rozporządzenie wprowadza bardziej rygorystyczne limity na zawartość zanieczyszczenia ftalanem (DnHexP), co ma zwiększyć bezpieczeństwo stosowania kosmetyków do ochrony przeciwsłonecznej.

Do listy dopuszczonych do stosowania konserwantów dodano zeolit zawierający srebro i cynk (Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate), który może być wykorzystywany w dezodorantach czy podkładach w pudrze.

Producenci dostali czas na dostosowanie się do nowych przepisów

Rozporządzenie Komisji (UE) 2026/909 wchodzi w życie 18 maja 2026 r., przewiduje jednak okres przejściowy dla producentów kosmetyków.

Zakaz wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych niespełniających wymogów będzie obowiązywał od 1 stycznia 2027 r. Natomiast zakaz ich udostępniania na rynku – od 1 lipca 2028 r.