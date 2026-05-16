Kobieta jest podejrzana o wielokrotne włamanie na konto bankowe zmarłego partnera. Usłyszała osiem zarzutów. Jak informuje policja, miała posługiwać się kartą bankomatową należącą do mężczyzny i znając numer PIN dokonywać wypłat gotówki oraz płatności w sklepach.

Płaciła kartą zmarłego partnera. Zatrzymała ją policja

Jak informuje Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, sprawę zgłosiła siostra zmarłego mężczyzny, która po załatwieniu formalności spadkowych chciała zamknąć w banku rachunek swojego brata. Dowiedziała się, że po śmierci właściciela konta doszło do kilku transakcji oraz wypłat pieniędzy z bankomatu.

Policjanci z mokotowskiego Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu ustalili, że stała za tym partnerka zmarłego mężczyzny. Podejrzana miała sześciokrotnie wypłacić z bankomatu po 500 zł, a następnie dwukrotnie zapłacić kartą za zakupy w sklepie. Łączna wartość strat wyniosła ponad 3 tys. zł. Kobieta została zatrzymana. Za włamanie na rachunek bankowy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kto ma prawo korzystać z konta po śmierci właściciela?

Sytuację następującą po śmierci właściciela konta bankowego regulują m.in. przepisy Prawa bankowego. Co do zasady, z dniem śmierci właściciela umowa prowadzenia rachunku bankowego ulega rozwiązaniu, a bank blokuje dostęp do rachunku zmarłego. Zgromadzone środki wchodzą w skład spadku. Do czasu przedstawienia bankowi prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia nikt, nie może dysponować środkami zgromadzonymi na koncie zmarłego.

Jak zatem jest możliwe, że kobieta mogła wypłacać pieniądze z konta? W praktyce banki dowiadują się zwykle o śmierci właściciela od jego rodziny. Jeśli nie mają wiedzy, że posiadacz konta zmarł, rachunek nadal jest prowadzony. Zgodnie z przepisami banki mają obowiązek weryfikować PESEL klienta, jeśli przez pięć lat nie wykonał żadnej dyspozycji.

Przed blokadą konta po śmierci właściciela można się zabezpieczyć, ustanawiając dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Dyspozycję określonej kwoty można ustanowić na rzecz członka najbliższej rodziny. Wyjątek stanowią również rachunki bankowe prowadzone na rzecz więcej niż jednej osoby, np. małżonków. Jeśli konto było wspólne, drugi właściciel zachowa prawo do środków. Trzeba jednak pamiętać, że majątek należący do zmarłego podlega dziedziczeniu.