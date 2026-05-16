Kto może zająć działkę przez zasiedzenie? Właściciele muszą uważać / zdjęcie ilustracyjne
Na kwestię zasiedzenia działki można spojrzeć z dwóch stron – z punktu widzenia osoby użytkującej działkę od lat bez formalnego aktu własności lub właściciela ziemi, który chce chronić swoją własność przed zasiedzeniem.
Zasiedzenie działki, czyli nabycie do niej prawa do nieruchomości przez osobę, która nie jest jej właścicielem, ale faktycznie nią włada, może nastąpić po określonym czasie. Wymagany okres zależy od okoliczności, w jakich wchodzi się w posiadanie nieruchomości:
Czytaj więcej
W 2026 r. obowiązek instalacji czujników dymu i czadu obejmie kolejne grupy lokali. W części z nich przepisy obowiązują już od stycznia, w następny...
Zgodnie z przepisami, do nabycia prawa do działki przez zasiedzenie nie wystarczy sam fakt korzystania z niej. Aby mogło dojść do zasiedzenia, musi zostać spełniony również warunek posiadania samoistnego. Oznacza to, że należy władać działką jak właściciel, czyli dbać o nią, ogrodzić, płacić za nią podatki, stawiać na niej budynki lub uprawiać ziemię.
Co istotne, dzierżawca, najemca czy użytkownik to tzw. posiadacze zależni – nie mogą oni zasiedzieć gruntu, ponieważ ich władanie działką wynika z umowy z właścicielem.
Osoba, która chce wejść w posiadanie działki przez zasiedzenie, musi udowodnić, że ma do tego podstawy. Dowodami mogą być:
Czytaj więcej
Zasiedzenie działki okazało się niemożliwe, bo inne osoby parkowały na niej auta i wyrzucały śmieci.
Aby nabyć działkę przez zasiedzenie, należy złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Należy w nim wskazać wszystkich zainteresowanych, na przykład aktualnego właściciela wpisanego w księdze wieczystej lub jego spadkobierców.
Opłata sądowa wynosi w tym przypadku 2 000 zł. W przypadku korzystnego orzeczenia wnioskujący staje się formalnym właścicielem działki. Wiąże się to z koniecznością zapłaty podatku w wysokości 7 proc. wartości nieruchomości.
Czytaj więcej
W sprawie o zasiedzenie gruntu muszą wziąć udział nie tylko jego właściciele lub ich spadkobiercy, ale też roszczący sobie prawo choćby do części g...
Aby uchronić się przed zasiedzeniem działki, właściciel powinien regularnie ją odwiedzać i kontrolować. Jeśli dowie się, że ktoś ma zamiar zasiedzieć działkę lub jej część, może przerwać bieg terminu, wnosząc powództwo o wydanie rzeczy. Innym sposobem jest zawarcie z posiadaczem umowy dzierżawy, co zmienia charakter posiadania z samoistnego na zależne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas