Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 15 na 16 maja:

USA wyeliminowały „najbardziej aktywnego terrorystę” na świecie

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że w Nigerii doszło do ataku na Abu-Bilala al-Minukiego, drugą osobę w łańcuchu dowodzenia tzw. Państwa Islamskiego, które niegdyś utworzyło samozwańczy kalifat na Bliskim Wschodzie (obejmował część Syrii i Iraku).

„Dziś wieczorem, na moje polecenie, siły amerykańskie i Siły Zbrojne Nigerii, przeprowadziły bezbłędnie przygotowaną i niezwykle skomplikowaną operację, której celem było wyeliminowanie najbardziej aktywnego terrorysty świata” – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Tajwan odpowiada Trumpowi: Broń z USA to fundament pokoju

Sprzedaż amerykańskiej broni dla Tajwanu to podstawa stabilności w regionie, uregulowana prawem USA – oświadczył wiceminister spraw zagranicznych wyspy, Chen Ming-chi.

To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który po spotkaniu z przywódcą Chin Xi Jinpingiem przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie kolejnych dostaw uzbrojenia. Chodzi o drugą transzę kontraktu o wartości ok. 14 mld dolarów, która wciąż czeka na podpis Białego Domu.

Wiceszef tajwańskiej dyplomacji podkreślił, że Tajwan jest suwerennym państwem, a o jego przyszłości mogą decydować wyłącznie jego obywatele. Zapowiedział też pilne rozmowy z Waszyngtonem. Słowa Trumpa wywołały niepokój o ciągłość amerykańskiego wsparcia dla wyspy, którą Pekin uznaje za swoją zbuntowaną prowincję. Sprawa handlu bronią pozostaje jednym z najbardziej zapalnych punktów w relacjach USA-Chiny.

Ukraina zapowiada odwet po krwawych atakach na Kijów

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział ukaranie Rosji za najpotężniejszy dwudniowy atak powietrzny od początku wojny. W uderzeniu na Kijów zginęły 24 osoby, w tym troje dzieci.

W ciągu dwóch dni Rosja użyła przeciwko Ukrainie 1500 dronów i kilkudziesięciu rakiet, niszcząc m.in. 50 budynków mieszkalnych w stolicy. W odpowiedzi ukraińska armia przeprowadziła już atak na rafinerię ropy naftowej w Riazaniu, około 200 kilometrów na południowy wschód od Moskwy. Prezydent Zełenski, który odwiedził miejsce tragedii w Kijowie, podkreślił, że reakcja Ukrainy jest „całkowicie uzasadniona”.

USA: Tragedia w stanie Maine. Strażak zginął w pożarze tartaku

Jedna osoba nie żyje, a 11 zostało rannych w wyniku potężnego pożaru i wybuchu w historycznym tartaku Robbins Lumber w amerykańskim stanie Maine. Ofiarą śmiertelną jest strażak.

Do walki z żywiołem skierowano wszystkie dostępne służby ratunkowe z całego hrabstwa Waldo. Jeden z poszkodowanych znajduje się w stanie krytycznym, a pozostali ranni trafili do specjalistycznego centrum urazowego w Portland. Władze zakładu, który działa od 1881 roku i jest kluczowym elementem lokalnej gospodarki, ogłosiły bezterminowe zawieszenie działalności. Stanowy marszałek ds. pożarnictwa zapowiedział długie i szczegółowe śledztwo w celu ustalenia przyczyn eksplozji.