Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych po tym, gdy udzielający mu azylu na Węgrzech rząd Viktora Orbána został odsunięty od władzy przez Tiszę Pétera Magyara. Magyar, nowy premier Węgier, zapowiedział, że cofnie ochronę międzynarodową udzieloną zarówno byłemu ministrowi sprawiedliwości, jak i byłemu wiceministrowi tego resortu, Marcinowi Romanowskiemu.

Czy Polska może obecnie skutecznie ubiegać się o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA? Są wątpliwości

O tym, że Ziobro znajduje się w USA poinformował TVN24, który na Kontakt24 otrzymał zdjęcie byłego ministra sprawiedliwości wykonane na lotnisku w Newark (jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” polscy śledczy obecnie badają zdjęcie pod kątem tzw. metadanych, które mogłyby pozwolić ustalić jego autentyczność. O wyjeździe Ziobry do USA pisał też portal wPolityce, a sam Ziobro potwierdził to w rozmowie z TV Republika deklarując, że będzie komentatorem tej stacji w USA.

Prokuratura stawia Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami przy wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Najpoważniejszy zarzut dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej, która miała istnieć w resorcie sprawiedliwości, za co grozi do 25 lat więzienia. Za Ziobrą wystawiono w Polsce list gończy, natomiast nadal nie wydano Europejskiego Nakazu Aresztowania, a sąd nie wydał prawomocnej decyzji o tymczasowym areszcie. Posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie, który ma rozpatrzyć zażalenie obrońców Ziobry na zgodę dotyczącą jego tymczasowego aresztowania ma odbyć się dopiero 8 września. Na niedawny wniosek Prokuratury Krajowej o przyspieszenie posiedzenia w tej sprawie Sąd Okręgowy odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, ze względu na jej obszerność i konieczność zapoznania się z nią przez wyznaczony skład sędziowski.

Polski rząd zwrócił się do strony węgierskiej i amerykańskiej z pytaniami o status ministra w USA i o to, na podstawie jakiego dokumentu opuścił Węgry (jego polski paszport został anulowany). Waldemar Żurek na antenie TVP Info poinformował 14 maja, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA jest już gotowy. Nie jest jednak pewne, czy na obecnym etapie sprawy o tymczasowe aresztowanie Ziobry sąd w USA takiego wniosku nie zakwestionuje. Waldemar Żurek w TVP Info mówił, że umowa ekstradycyjna z USA nie mówi o konieczności zapadnięcia prawomocnego orzeczenia ws. tymczasowego aresztowania, by wniosek o ekstradycję mógł zostać złożony. – Z drugiej strony mamy też praktykę i sędziów, którzy pracowali przy ekstradycjach, którzy wskazują, że sądy federalne mogą od nas tego wymagać – zaznaczył Żurek.

Na ten sam problem wskazywał wcześniej rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak. – Niestety, w naszej ocenie bez rozpoznania przez sąd zażalenia na tymczasowe aresztowanie występuje przeszkoda formalna, aby w ogóle wystąpić z wnioskiem o ekstradycję – stwierdził.

Sam Ziobro twierdzi, że nie wraca do kraju, ponieważ nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces. Taką samą linię przyjmuje Prawo i Sprawiedliwość, partia, której Ziobro jest wiceprezesem.

Sondaż: 59 proc. Polaków powyżej 50. roku życia chce wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Polska powinna wystąpić do USA z wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 52,1 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 23,3 proc. respondentów.

24,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Wraz z wiekiem rośnie poparcie dla wystąpienia do USA z takim wnioskiem – w grupie do 24 lat wynosi ono 40 proc., wśród osób w wieku 25-34 lat 44 proc., w grupie 35-49 lat 50 proc., a wśród osób powyżej 50. roku życia 59 proc. Najwyższy poziom poparcia dla takich działań odnotowano wśród mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców (60 proc.), osób o wykształceniu wyższym (54 proc.) oraz wśród zarabiających powyżej 7000 zł netto (58 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 maja 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.



