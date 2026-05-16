Trump podkreślił, że Abu-Bilal al-Minuki był „najbardziej aktywnym terrorystą na świecie” i drugą osobą w łańcuchu dowodzenia tzw. Państwa Islamskiego, które niegdyś utworzyło samozwańczy kalifat na Bliskim Wschodzie (obejmował część Syrii i Iraku).

Donald Trump: Najbardziej aktywny terrorysta świata wyeliminowany. Myślał, że ukryje się w Afryce

„Dziś wieczorem, na moje polecenie, siły amerykańskie i Siły Zbrojne Nigerii, przeprowadziły bezbłędnie przygotowaną i niezwykle skomplikowaną operację, której celem było wyeliminowanie najbardziej aktywnego terrorysty świata” – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Jak dodał al-Minuki „myślał, że ukryje się w Afryce”, ale USA miały dysponować informacjami od swoich źródeł, które przekazywały im, co robi terrorysta.

„Nie będzie już terroryzował mieszkańców Afryki ani pomagał planować operacje, których celem są Amerykanie. Wraz z jego usunięciem globalna działalność ISIS (akronim oznaczający Państwo Islamskie w Iraku i Syrii – red.) została znacząco osłabiona” – podkreślił amerykański prezydent.

Trump podziękował też nigeryjskiemu rządowi za pomoc w przeprowadzeniu operacji.

USA w 2025 roku zbombardowały cele w północnej Nigerii, gdzie trwa rebelia Boko Haram

W przeszłości Trump krytykował władze Nigerii za to, że robią zbyt mało, by przeciwdziałać prześladowaniom chrześcijan przez muzułmanów, czemu nigeryjski rząd zaprzeczał. 25 grudnia Stany Zjednoczone przeprowadziły uderzenie powietrzne na cele związane z dżihadystami w północno-zachodniej Nigerii.

W Nigerii od kilkunastu lat trwa rebelia dżihadystów z organizacji pod nazwą Boko Haram, a także jej odłamu o nazwie Prowincja Państwa Islamskiego w Afryce Zachodniej. Celem Boko Haram jest wprowadzenie szariatu, islamskiego prawa religijnego, w całej Nigerii (również w południowej części kraju, zamieszkiwanej w większości przez chrześcijan). Wśród ofiar Boko Haram są chrześcijanie, ale większość ofiar dżihadystów, którzy prowadzą działania w północnej części Nigerii, zamieszkiwanej w większości przez muzułmanów, stanowią właśnie wyznawcy tej wiary.

Dżihadyści z Boko Haram pojawiają się też w graniczących z Nigerią Kamerunie, Czadzie i Nigrze.

Nigeria jest zamieszkiwana przez ok. 200 różnych grup etnicznych, między którymi również często dochodzi do konfliktów – m.in. o ograniczone zasoby naturalne, zwłaszcza na północy kraju.