Pierwszy sportowiec-miliarder w Wielkiej Brytanii. David Beckham przechodzi do historii
Łączny majątek Davida i jego żony Victorii Beckham szacowany jest na 1,2 mld funtów, podczas gdy majątek braci Gallagherów ma wynosić 375 mln funtów.
Na szczycie listy już piąty rok z rzędu znajdują się Sanjay i Dheeraj Hinduja z majątkiem wynoszącym 38 mld funtów. Bracia kierują Grupą Hinduja, działającą globalnie w sektorach ropy, gazu, bankowości i transportu.
Największe awanse w tegorocznym zestawieniu zanotowali Nik Storonsky, współzałożyciel fintechu Revolut, oraz przedsiębiorca finansowy Alex Gerko.
„Sunday Times Rich List” wylicza, że obecnie w Wielkiej Brytanii jest 157 miliarderów – o 20 mniej niż cztery lata temu.
Szacowany majątek króla Karola III wzrósł o 40 mln funtów do 680 mln funtów, co pozwoliło mu awansować na 230. miejsce na liście.
Oznacza to, że monarcha wyprzedził byłego premiera Rishiego Sunaka i jego żonę Akshatę Murty, których majątek szacowany jest na 563 mln funtów.
David i Victoria Beckham podwoili swój majątek w ciągu ostatnich 12 miesięcy, dzięki czemu były piłkarz został pierwszym brytyjskim sportowcem-miliarderem.
Wśród największych spadków majątków w tym roku znaleźli się wynalazca sir James Dyson – którego majątek spadł o 8,8 mld funtów do 12 mld funtów – oraz współwłaściciel Manchesteru United sir Jim Ratcliffe, którego majątek zmniejszył się z 17 mld do 15,19 mld funtów.
„Sunday Times” wskazuje, że spadek przychodów Dysona można częściowo tłumaczyć amerykańskimi cłami wprowadzonymi przez prezydenta Donalda Trumpa.
Nowym nazwiskiem na liście jest organizatorka festiwalu Glastonbury Emily Eavis wraz z rodziną, których majątek szacowany jest na 400 mln funtów. W rozmowie z BBC w ubiegłym roku Eavis powiedziała, że jej rodzina stara się przekazywać jak najwięcej pieniędzy.
Wśród nowych uczestników zestawienia znalazł się także przedsiębiorca Christopher Harborne, który zajął szóste miejsce. Brytyjski miliarder pobił rekordy wpłat politycznych na rzecz partii Reform UK i znalazł się ostatnio w centrum uwagi z powodu przekazania Nigelowi Farage’owi 5 mln funtów w 2024 r.
Elton John, Andrew Lloyd-Webber, Mick Jagger, Keith Richards, J.K. Rowling, Charlotte Tilbury, Brian May i Lewis Hamilton należą do znanych nazwisk obecnych w tegorocznym zestawieniu.
„Sunday Times” podaje, że co najmniej 15 cudzoziemców obecnych na ubiegłorocznej liście zostało z niej usuniętych, ponieważ obecnie mieszkają poza Wielką Brytanią. Z kolei niemal jedna trzecia brytyjskich obywateli uwzględnionych w zestawieniu nie mieszka już na terytorium Wielkiej Brytanii.
Robert Watts, autor listy, powiedział, że tegoroczne zestawienie jest „opowieścią o dwóch exodusach”.
– Co szósta osoba lub rodzina obecna na liście dwa lata temu nie pojawia się w niej obecnie – powiedział Watts, dodając, że wielu zagranicznych miliarderów mieszkających wcześniej w Wielkiej Brytanii również zniknęło z zestawienia, ponieważ się wyprowadzili.
– Zaobserwowaliśmy także gwałtowny wzrost liczby Brytyjczyków mieszkających obecnie w Dubaju, Szwajcarii i Monako. Jako obywatele Wielkiej Brytanii nadal pozostają oni na naszej liście – niezależnie od miejsca zamieszkania – dodał Watts.
Bokser Tyson Fury znalazł się wśród debiutantów na liście najbogatszych Brytyjczyków przed 40. rokiem życia. Aż 34 osoby z tego zestawienia dorobiły się majątku samodzielnie, a niemal jedna trzecia związana jest z londyńskimi startupami AI.
Na czele tej listy znajdują się książę i księżna Westminsteru z majątkiem szacowanym na 9,7 mld funtów. Na piątym miejscu uplasował się założyciel Gymshark Ben Francis, którego majątek oceniany jest na 800 mln funtów. Francis porzucił studia, aby skupić się na rozwoju swojej marki odzieży sportowej Gymshark.
Lista „Sunday Times” opiera się na możliwym do zidentyfikowania majątku, obejmującym ziemię, nieruchomości i inne aktywa, takie jak dzieła sztuki, konie wyścigowe czy znaczące pakiety akcji spółek giełdowych. Nie obejmuje natomiast środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, do których gazeta nie ma dostępu.
