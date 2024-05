81 letni McCartney skorzystał finansowo na trasie koncertowej w 2023 r., wzroście wartości swojego dotychczasowego katalogu muzycznego oraz i coverze jego utworu „Blackbird” w wykonaniu Beyoncé – podała gazeta. Ponadto wydano ponownie dwie kompilacje utworów Beatlesów, do których dodano 21 nowych utworów. Poza tym wydano ostatnią piosenkę w wykonaniu Beatlesów „Now And then”. Została nagrana w latach 70. Nagrana, ale nigdy nie trafiła na żadna płytę.

John Lennon nagrał demo z wokalem i pianinem, w swoim nowojorskim mieszkaniu. 14 lat po jego śmierci Yoko Ono przekazała to demo członkom zespołu. Na kasecie znajdowały się trzy utwory: "Free As A Bird", "Real Love" i "Now and Then". Dwie pierwsze piosenki wydano na singlach w 1995 r. i 1996 r. w ramach projektu "The Beatles Anthology". Trzecia piosenka była kiepskiej jakości i wymagała opracowania muzycznego. Zadebiutowała 2 listopada 2023 roku.



„Sunday Times” oszacował, że majątek Sir Paula wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 50 milionów funtów i obecnie wynosi miliard funtów. Lista najbogatszych Brytyjczyków przygotowywana przez „Sunday Times” opiera się na badaniach przeprowadzonych przez redaktorów i szacunkach i jest uważana za wiarygodną.