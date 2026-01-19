Aktualizacja: 19.01.2026 14:07 Publikacja: 19.01.2026 13:07
Slumsy Itireleng niedaleko Pretorii w Republice Południowej Afryki
Foto: Leon Sadiki/Bloomberg
W raporcie opublikowanym z okazji rozpoczęcia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos organizacja podała, że majątki globalnych miliarderów wzrosły w 2025 roku o 16 proc., do 18,3 bln dolarów, co oznacza łącznie wzrost o 81 proc. od 2020 roku. Wzrost ten nastąpił mimo faktu, że co czwarta osoba na świecie ma trudności z regularnym zaspokojeniem potrzeb żywieniowych, a niemal połowa globalnej populacji żyje w ubóstwie.
Raport Oxfamu, oparty na analizach akademickich oraz danych m.in. z World Inequality Database i listy najbogatszych magazynu „Forbes”, wskazuje, że boom majątkowy idzie w parze z dramatyczną koncentracją wpływów politycznych. Miliarderzy są aż 4000 razy bardziej skłonni niż przeciętni obywatele do zajmowania stanowisk politycznych – pisze agencja Reuters.
Organizacja łączy ostatni wzrost majątków z polityką prowadzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa, którego druga administracja obniżyła podatki, chroniła międzynarodowe korporacje przed presją ze strony instytucji globalnych oraz ograniczyła nadzór nad monopolami. Dodatkowe nadzwyczajne zyski dla już bardzo zamożnych inwestorów przyniósł gwałtowny wzrost wycen spółek związanych ze sztuczną inteligencją.
– Rosnąca przepaść między bogatymi a resztą społeczeństwa jednocześnie tworzy deficyt polityczny, który jest skrajnie niebezpieczny i nie do utrzymania – powiedział dyrektor wykonawczy Oxfamu Amitabh Behar.
Oxfam wezwał rządy do przyjęcia krajowych planów ograniczania nierówności, wprowadzenia wyższych podatków od skrajnych fortun oraz wzmocnienia barier między pieniędzmi a polityką, w tym ograniczenia lobbingu i finansowania kampanii wyborczych.
Podatki majątkowe obowiązują obecnie jedynie w nielicznych krajach, takich jak Norwegia, jednak podobne rozwiązania były przedmiotem debat m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech.
Organizacja wyliczyła, że 2,5 bln dolarów, które w ubiegłym roku zasiliły majątki miliarderów, odpowiada mniej więcej łącznej wartości majątku posiadanego przez najbiedniejsze 4,1 mld ludzi na świecie.
Liczba miliarderów na świecie po raz pierwszy przekroczyła w zeszłym roku 3000 osób, a szef Tesli i SpaceX Elon Musk został pierwszym człowiekiem, którego majątek netto przekroczył 500 mld dolarów. Amitabh Behar ostrzegł, że rządy „podejmują błędne decyzje, schlebiając elitom”, wskazując m.in. na cięcia pomocy społecznej oraz ograniczanie swobód obywatelskich.
Raport podkreśla również rosnącą kontrolę ultrabogatych biznesmenów nad mediami tradycyjnymi i cyfrowymi. Według organizacji miliarderzy są obecnie właścicielami ponad połowy największych firm medialnych na świecie. Oxfam wskazuje tu m.in. na udziały należące do Jeffa Bezosa, Elona Muska, Patricka Soon-Shionga oraz Francuza Vincenta Bolloré.
