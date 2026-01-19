W raporcie opublikowanym z okazji rozpoczęcia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos organizacja podała, że majątki globalnych miliarderów wzrosły w 2025 roku o 16 proc., do 18,3 bln dolarów, co oznacza łącznie wzrost o 81 proc. od 2020 roku. Wzrost ten nastąpił mimo faktu, że co czwarta osoba na świecie ma trudności z regularnym zaspokojeniem potrzeb żywieniowych, a niemal połowa globalnej populacji żyje w ubóstwie.

Miliarderzy rządzą w polityce

Raport Oxfamu, oparty na analizach akademickich oraz danych m.in. z World Inequality Database i listy najbogatszych magazynu „Forbes”, wskazuje, że boom majątkowy idzie w parze z dramatyczną koncentracją wpływów politycznych. Miliarderzy są aż 4000 razy bardziej skłonni niż przeciętni obywatele do zajmowania stanowisk politycznych – pisze agencja Reuters.

Organizacja łączy ostatni wzrost majątków z polityką prowadzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa, którego druga administracja obniżyła podatki, chroniła międzynarodowe korporacje przed presją ze strony instytucji globalnych oraz ograniczyła nadzór nad monopolami. Dodatkowe nadzwyczajne zyski dla już bardzo zamożnych inwestorów przyniósł gwałtowny wzrost wycen spółek związanych ze sztuczną inteligencją.