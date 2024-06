Capgemini wzięła pod uwagę osoby, które poza głównym mieszkaniem dysponują sumą pieniędzy ponad miliona dolarów. Największy przyrost grona bogaczy nastąpił w Ameryce Płn. — o 7,1 proc. pod względem ich liczby i o 7,2 proc. co do wielkości ich majątku, przed Azją-Pacyfikiem i Europą. Oba wzrosty są rekordowe od czasu publikowania przez Francuzów takich dorocznych raportów od 1997 r. — pisze dziennik „La Tribune”.

Miliarderów jest więcej dzięki giełdom

Większe grono bogaczy i większy stan ich posiadania były możliwe dzięki powszechnej hossie na giełdach: w 2023 r. amerykański indeks Nasdaq zyskał 43 proc. a S&P 500 24 proc., niemiecki DAX zwiększył się o 20 proc., a francuski CAC 40 o 16 proc. „Na wartości zyskały akcje spółek technologicznych w wyniku entuzjastycznego podejścia do sztucznej inteligencji i ich wpływu na gospodarkę krajów” — stwierdzili autorzy raportu dotyczącego 71 krajów z wykorzystaniem danych statystycznych i formy graficznej znanej jako krzywa Lorenza. W 2022 r. najbogatsi ludzie na świecie zanotowali największy od 10 lat spadek wartości ich majątku z powodu bessy na giełdach.

Jak opodatkować fortuny najbogatszych

Przy okazji publikowania takich raportów — na początku kwietnia ogłosił swój ranking dwutygodnik „Forbes”, w połowie kwietnia organizacja pozarządowa Oxfam — nasila się dyskusja, jak opodatkować tak wielkie fortuny, aby mogły bardziej przyczyniać się do powszechnej poprawy poziomu życia. Na forum grupy G20 Brazylia i Francja nalegają na przyjęcie na świecie minimalnego podatku od wielkich majątków, co dałoby dodatkowe 250 mld dolarów,. gdyby 3 tys. światowych miliarderów odprowadzało co najmniej 2 proc. podatku od swych dochodów.. Na razie przeciwna takiemu podatkowi jest minister finansów USA, Janet Yellen.