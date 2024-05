Miliarderzy uciekają z Wielkiej Brytanii przed podatkami

- Jeżeli należysz do klasy miliarderów, masz już domy gdzie indziej, masz prywatnego nauczyciela dla swoich dzieci, masz prywatny odrzutowiec, możesz od razu wyjechać. Myślę, że dla większości pozostałych grup, taka decyzja nie jest natychmiastowa. Masz dzieci w szkole, problemy ze współmałżonkiem, z którymi musisz się uporać, masz firmę do sprzedania, dom do kupienia... Decyzja o przeprowadzce to dwa do trzech lat – uważa John Barnett.

Choć najbogatsi będą uciekać przed podatkami, to zapewne nadal będą spędzać czas w Wielkiej Brytanii, szczególnie w czasie popularnych wydarzeń towarzyskich i sportowych. Pamiętając oczywiście, by nie spędzać na Wyspach tyle czasu, by resort finansów mógł uznać ich za rezydentów i nakazać płacenie podatków.

Włochy kuszą niewielkim podatkiem, Hiszpania „prawem Beckhama”

Dla miliarderów i multimilionerów kuszące mogą okazać się Włochy. Rząd tego kraju prowadzi bowiem specjalny program dla najbogatszych, który pozwala płacić relatywnie niski podatek. Nie będący obywatelami tego kraju najzamożniejsi rezydenci mogą uniknąć podatków w wysokości (procentowej) takiej jak płaci przeciętny Włoch, płacąc liniową stawkę 100 000 euro rocznie, niezależnie od uzyskanych rzeczywistych dochodów.

Z kolei Hiszpania kusi systemem nazywanym „prawem Beckhama”, gdyż znany piłkarz David Beckham był jedną z pierwszych osób, które skorzystały z tych przepisów. Prawo to daje najzamożniejszym możliwość ucieczki przed progresywną skalą podatkową w Hiszpanii (maksymalna stawka podatku to 43 proc.) umożliwiając płacenie podatku dochodowego według stawki 24,75 proc. czyli na poziomie, na którym płacą go najbiedniejsi Hiszpanie.

W latach 2021-22 status non-dom miało w Wielkiej Brytanii 68 800 osób.