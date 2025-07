W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Komisja Europejska proponuje 90 proc. redukcję emisji CO2 do 2040 roku

Komisja Europejska zaproponowała nowy cel klimatyczny: 90 proc. redukcji emisji do 2040 względem 1990 roku. Cel ten ma być etapem pośrednim na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050. Mimo wprowadzenia mechanizmów wsparcia, jak rynek kredytów węglowych czy projekty klimatyczne w krajach trzecich, część państw – w tym Polska, Niemcy i Włochy – wyraża poważne wątpliwości. Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska już wcześniej zapowiadała, że dla Polski taki cel jest obecnie nierealny.

Polska naciska na zmiany w ETS2

Polski rząd stanowczo sprzeciwia się planom objęcia gospodarstw domowych i transportu drogowego systemem ETS2 od 2027 roku. Według szacunków, może to oznaczać wzrost ceny paliw nawet o 50 groszy na litrze. Premier Donald Tusk stara się zablokować lub opóźnić te zmiany, a Polska buduje koalicję sprzeciwu wraz z 15 innymi krajami. Ich wspólny list do KE może mieć realny wpływ, ponieważ kraje te dysponują kwalifikowaną większością głosów w UE.

Wietnam i USA podpisują przełomową umowę handlową

Wietnam jako pierwszy kraj Azji Południowo-Wschodniej zawarł umowę handlową z USA. Porozumienie zakłada całkowite zniesienie ceł na import z USA i częściowe ulgi dla eksportu z Wietnamu. Choć towary z krajów trzecich pozostają objęte wysokimi stawkami, Wietnam wynegocjował lepsze warunki niż wcześniej obowiązujące 46 proc. cła.

Francja i Rumunia walczą z rosnącym deficytem

Francja, objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu, przygotowuje nowy plan budżetowy. Trybunał Rozrachunkowy ostrzega przed kryzysem płynności, jeśli rząd nie podejmie zdecydowanych działań oszczędnościowych. Równocześnie Rumunia ogłosiła reformy, które mają przynieść 270 mln euro oszczędności. Cięcia dotkną głównie sektor publiczny.

