Zapytany o to, czy pomysł wprowadzenia nowego podatku poparł premier Donald Tusk, Andrzej Domański odpowiedział: „Jeśli chodzi o rozsądne zwiększanie dochodów budżetowych, to myślę, że mogę liczyć na wsparcie”.

Andrzej Domański: 4 proc. PKB na obronność w konstytucji? Jestem ostrożny

Minister finansów wypowiedział się także o zwiększeniu wydatków na przemysł obronny. Jego zdaniem, przy obecnych konfliktach zbrojnych na świecie modernizacja polskiej armii powinna być naszym absolutnym priorytetem.

– Polska musi wydawać na obronność tyle, ile jest niezbędne. Obecna sytuacja geopolityczna, zagrożenie ze wschodu, jednoznacznie wskazują, że musimy wydawać bardzo istotną część naszego PKB. W tej chwili wydajemy najwięcej z państw NATO – 4,7 proc. PKB – podkreślił.

Andrzej Domański nie jest jednak zwolennikiem propozycji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej ujęcia w konstytucji gwarancji utrzymania poziomu wydatków z budżetu państwa na obronność na poziomie 4 proc. PKB. – Jestem ostrożny. To w pewnym sensie wiązanie rąk przyszłym rządom i ministrom finansów. Poziom wydatków na obronę powinien być utrzymywany na niezbędnym poziomie – wskazał.

Przypomnijmy, że na początku marca Andrzej Duda złożył do marszałka Sejmu Szymona Hołowni projekt poprawki do konstytucji, przewidujący wpisanie obowiązkowego poziomu wydatków na obronność na poziomie co najmniej 4 proc. PKB. – Dziś najważniejsze jest to, żeby nasze bezpieczeństwo było cały czas umacniane, dlatego – korzystając z tego, że dziś na scenie politycznej mamy konsensus – uważam, że musi to zostać umocnione również od strony prawnej – tłumaczył prezydent.