Zwrócił uwagę, że tymczasem polska giełda ma się czym pochwalić w tym roku, bo przynosi inwestorom większe zyski niż inne rynki europejskie czy giełda w USA.

- To jednak dopiero początek drogi – stwierdził minister Domański. I przypomniał, że obecnie kapitalizacja spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych to 25 proc. polskiego PKB, tymczasem średnia unijna sięga 65 proc., a w niektórych krajach unijnych przekracza 100 proc.

- Dlatego tak ważna jest rozmowa o tym, jak zamieniać oszczędności w skutecznie pracujące na rzecz gospodarki inwestycje, jak pobudzić inwestycje kapitałowe, jak lepiej wykorzystać to co już mamy i jak uruchamiać mechanizmy, które pozwolą kapitałowi pracować dla przyszłości Polski i Europy - mówił Andrzej Domański.

I przekonywał, że właśnie dlatego potrzebujemy odważnych, ale przemyślanych działań. – Takim działaniem jest zasygnalizowana na początku czerwca możliwość transakcji przejęcia PZU przez Bank Pekao – stwierdził szef resortu finansów. Wskazywał, że ta transakcja może uwolnić 20 mld zł i zapewnić do 200 mld zł finansowania dla wielkich projektów infrastrukturalnych. - Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Aktywów Państwowych będzie wspierać tę transakcję i aktywnie w niej uczestniczyć – zapowiedział Andrzej Domański.

Ważna i potrzebna deregulacja

- Drugi istotny proces to deregulacja – podkreślił minister finansów. Przekonywał, że deregulacja to dla rządu nowa filozofia działania wspólnie z biznesem. - Po raz pierwszy na taką skalę budujemy prawo we współpracy z przedsiębiorstwami, ekspertami i środowiskami biznesowymi – mówił Andrzej Domański.