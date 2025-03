W piątek – po szczycie państw sojuszniczych w Londynie oraz po posiedzeniu Rady Europejskiej – Donald Tusk przedstawia w Sejmie informację w sprawie sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski. Wystąpienia premiera wysłuchuje między innymi prezydent Andrzej Duda.

Jeszcze przed wystąpieniem Tuska prezydent spotkał się z marszałkiem Sejmu. „Dobrze, że na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu poświęconym bezpieczeństwu będzie też Prezydent Andrzej Duda. O 12.15 spotkanie z Prezydentem u mnie, o 13 informacja Premiera, potem debata. To ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski” – napisał w mediach społecznościowych Szymon Hołownia. Co po spotkaniu powiedział prezydent?

Prezydent Andrzej Duda o 4 proc. PKB na obronność. Prezydent złożył poprawkę do konstytucji

- Dziś najważniejsze jest to, żeby nasze bezpieczeństwo było cały czas umacniane, dlatego – korzystając z tego, że dziś na scenie politycznej mamy konsensus – uważam, że musi to zostać umocnione również od strony prawnej - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent poinformował, że złożył do marszałka Sejmu Szymona Hołowni poprawkę do konstytucji. Zakłada ona, że rocznie obowiązkowe byłoby przeznaczanie 4 proc. PKB na obronność. - Byłby to obowiązek, aby co najmniej 4 proc. PKB rocznie było wydawane na obronność w Polsce. Chodzi o to, by było to utrzymane i by była gwarancja tego, że te wydatki będą realizowane, że bezpieczeństwo będzie umacniane – zaznaczył duda.