Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Łukowski tłumaczył, że „zagrożenie ze strony Rosji to jest zagrożenie na dekady”. – Ono nie zniknie. Dlatego musimy zachować pewną ciągłość i wpisać do konstytucji określony stały horyzont dla wszystkich, którzy zajmują się kwestiami obronności. To jest bardzo ważna informacja dla naszego przemysłu zbrojeniowego – tłumaczył prezydencki minister. Chodzi o to, by firmy chciały inwestować we własne zdolności produkcyjne, ponieważ będą miały pewność zamówień. Poza tym jest to także „sygnał dla Rosji, że my traktujemy zagrożenie poważnie”. Łukowski zwracał także uwagę, że masowe zakupy uzbrojenia, które dziś prowadzimy, oznaczają, że w kolejnych latach będziemy musieli wydawać duże kwoty na jego utrzymanie.

– Nie ma stanowiska rządu w tej sprawie – odpowiadała wiceminister finansów Hanna Majszczyk, która jednocześnie podkreślała, że co do potrzeby dużych wydatków na obronność wszyscy się zgadzają, ale że taki zapis niesie pewne ryzyka. – Już dzisiaj w budżecie ponad 90 proc. wydatków to wydatki sztywne – tłumaczyła i wyjaśniała, że konsekwencją tej ustawy będzie fakt, że Sejm będzie miał jeszcze mniejszy wpływ na przyjmowany budżet.

Projektem zajmą się komisje

Co na to poszczególne kluby? Koalicja Obywatelska nie zajęła jasnego stanowiska, ale np. poseł Jerzy Meysztowicz przestrzegał, by „nie zamieniać konstytucji w ustawę budżetową”. Przeciw wprowadzeniu takiego zapisu opowiedział się klub Lewicy. Posłanka Joanna Wicha wyjaśniała, że „ustawa budżetowa to nie miejsce wyznaczania poziomu wydatków na poszczególne resorty”, ale jednocześnie podkreślała, że jej klub jest za zwiększaniem wydatków na obronność.

W podobnym tonie wypowiadał się Witold Tumanowicz z Konfederacji. – Istotą projektu nie jest, czy wydawać na obronność, ale czy wpisać to do konstytucji. Ja uważam, że jest to pomysł niemądry, by na poziomie konstytucyjnym tak usztywniać budżet. Tym bardziej że mamy to na poziomie ustawowym. Być może tam trzeba ten poziom zwiększyć – wyjaśniał poseł.