Warto jednak zauważyć, że deklaracji szybkiego zwiększania wydatków na obronność próżno szukać u sojuszników w Europie Południowej. I tak np. Portugalia, która obecnie na tę dziedzinę przeznacza 1,6 proc. swojego PKB, do 2029 r. ma dojść do… 2 proc. PKB. To cel, który wszyscy członkowie NATO jeszcze w 2014 r. zobowiązali się spełnić do 2024 r. Portugalii się to nie udało i chce to osiągnąć dopiero za pięć lat. Obecnie znacznie poniżej 2 proc. jest również Hiszpania, która do tego pułapu wg ostatnich deklaracji ma dojść przed 2029 r. Także Włosi nie kwapią się do szybkiego zwiększania wydatków na ten cel, co wydaje się być pochodną odległości geograficznej od Rosji.

Podwoimy nasze wydatki na obronność?

Wydaje się, że nowe minimum wydatków, które powinny spełniać państwa NATO, zostanie ustanowione podczas szczytu NATO w Hadze pod koniec czerwca. W 2014 r. w Walii kraje członkowskie zobowiązały się, że będzie to co najmniej 2 proc. PKB. Teraz ta granica zostanie podniesiona co najmniej do 3 proc. PKB, ale sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte mówił podczas ostatniej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, że powinno to być znacznie więcej.

Bardziej radykalnie na ten temat wypowiadał się ostatnio na łamach „Rzeczpospolitej” jeden z jego poprzedników na tym stanowisku, Anders Fogh Rasmussen. - To żenujące. Wszyscy sojusznicy podpisali się pod tym, że zrealizują to zobowiązanie w ciągu dziesięciu lat. Fakt, że dziewięć krajów wciąż tego nie zrobiło, jest tym bardziej wstydliwy, że mieliśmy już dwa dzwonki alarmowe. Najpierw Putin zaatakował w 2014 r., później w 2022 r. One powinny były wywołać drastyczne zwiększenie wydatków na obronność – wyjaśniał polityk. - Teraz ta poprzeczka zawieszona jest znacznie wyżej – 2 proc. PKB na obronność już nie wystarczy. Bardziej adekwatne jest 4 proc. PKB, czyli podwojenie europejskich wydatków na obronność - dodał.